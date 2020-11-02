范冰冰近日被捕獲現身拍賣行看畫，全身包緊緊。(取自微博)

39歲大陸女星范冰冰，自逃稅風波復出以來，一舉一動都備受關注。日前更有大陸網友在一間拍賣行中捕獲野生范冰冰，事後將照片PO網，范冰冰私下的打扮也成為網友熱烈討論話題。

范冰冰日前被大陸網友在拍賣行偶遇，照片中只見范冰冰全身上下包緊緊，臉戴口罩，身穿著大西裝外套搭配寬褲，專心看著要價不斐的畫作，財力貌似不受天價罰款影響。

不過范冰冰這一身私下打扮，由於與昔日在紅毯亮麗形象差別有點大，引發了網友兩極評論，有人詫異「還是晚禮服更適合她」、「路人拍的就這樣，比較真實」、「懷孕了？」、「沒修圖而已」、「像小孩偷穿大人衣服」。

也有人認為這樣能認出是范冰冰非常厲害，「我就想問裹成這樣能看得出個啥」、「如果是我真的認不出來」、「也不知道從哪個角度看出是范冰冰」。

其實范冰冰天生麗質難自棄，怎樣穿都有明星氣場，她過去曾透露自己穿搭哲學，表示若只能選一種服裝，還要能時尚出門，她會選擇連衣裙，因為不用想怎麼搭上身還是下身就能出門了，「對我來說不用動腦，是比較簡單直接有用的。」

(中時新聞網)