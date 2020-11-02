就在中國大陸與印度邊界爭端稍現緩和之際，美國已經同意向印度出售F-18大黃蜂戰機，供應給印度新建造的航空母艦做為艦載戰機，此外還會加上MQ-9B海上衛士（SeaGuardian）無人機。此項訊息是日前美國與印度的外交部長與國防部長2+2會議中傳達的，消息未透露預計出售數量，但先前印方曾提出購買計劃是57架F-18戰機。

據《海軍科技》(Naval Technology)報導，美國已同意向印度海軍提供F-18大黃蜂戰機，以滿足該部門對戰鬥機的需求。這是在本周稍早印度和美國的國防部長加外交部長會議中獲得的消息。在這次會議上，美印兩國還簽署了《地理空間合作基本交換協議》（BECA）。

印度首艘國產航母維克蘭特號已開始進行海試，預計於2013年正式服役。美國已同意出售F-18大黃蜂戰機作為新航母的艦載機。（圖／推特@RadianceZ）

印媒ANI表示，印度海軍先前計劃引進57架F-18戰機，作為新建造航母的艦載機。消息來源說，本筆交易已在兩國政府2 + 2會議期間確認。此外，美國還計劃向印度海軍出售MQ-9B海上衛士無人機。

有部份印度媒體傳出美方同意的型號是F/A-18超級大黃蜂，但尚未獲得證實，詳細型號有待美印官方確認。

大陸《央視》引述軍事專家杜文龍分析稱，美國終於同意出售F-18大黃蜂戰機是為為阻止印度向俄羅斯採購，以捆綁美印軍事利益。目前，印度海軍正在評估F-18和陣風海軍戰機是否滿足其當前和未來需求，並在未來10年內逐步淘汰現有戰機。

陸媒《新浪軍事》則指出，美國同意向印度出售F-18戰鬥機，會讓巴基斯坦空軍的戰力完全落後於印度。因為F-18可以執行空戰、巡邏、對地對海攻擊、電子戰、監控等任務，例如美國海軍航母部隊現役戰機就是F-18的改進型F/A-18E/F超級大黃蜂戰機。它通過縮小雷達散射面積來增強生存能力，發動機進氣道內增加了雷達屏障，並塗覆有吸波材料，還有加萊特進氣口和進氣道雷達屏障等等，能降低雷達偵測面積。

分析表示，這對巴基斯坦現有F-16、梟龍戰機有較大的技術優勢與數量優勢，對巴基斯坦海軍護衛艦和運輸船構成嚴重威脅。若加上印度現有大量蘇30和米格29戰機，以及新購入的法國飆風戰機，印度和巴基斯坦在軍力上的差距，很快就會進入到一個代差的差距。

(中時新聞網)