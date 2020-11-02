許凱婉拒合照，當場被大媽開罵。(取自微博)

大陸新生代男星許凱，2018年憑著在清宮劇《延禧攻略》飾演深情的傅恆一角走紅。只是人紅是非多，他昨(1日)現身橫店參加第七屆文榮獎頒獎典禮，就被爆料因為拒絕合照，當場被一位大媽怒罵，影片火速在陸網瘋傳。

許凱慘遭大媽痛罵40秒影片，昨日深夜在陸網瘋傳。原來許凱在參加完頒獎典禮，準備搭乘電梯離開時，突然被一位大媽要求與自己女兒合照，還把女兒推到了許凱身邊。

不過許凱身邊的保全見狀，則是將小孩子推去一旁，搶先一步替許凱婉拒合照，而許凱則是轉頭，向大媽點頭微笑。可惜許凱這一抹微笑反而點燃大媽心中怒火，當場開罵：「真有意思，太牛了吧你！」

許凱慘遭大媽開罵的過程，也被一旁路人全程拍下，40秒影片火速在陸網瘋傳，大多數網友則是同情許凱遭遇，紛紛留言「這女的神經病」、「許凱挺禮貌的，一直微笑，讓回頭也回頭了」、「許凱太慘了，酒店這麼多人藝人本來就不能長時間逗留，更別說合影了，能不能尊重一下許凱，這位嘴髒的路人拜託您回家學學素質二字怎麼寫吧」。

(中時新聞網)