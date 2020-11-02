近日美市賣場好市多（Costco）「冷凍羊肉爐」傳出特價，造成賣場人山人海景象，甚至許多分店都被銷售一空，不少民眾因此撲空。(摘自好市多消費經驗分享區)

正式邁入11月，隨著天氣逐漸轉涼，不但讓深秋的氣息越來越濃，也激起民眾對火鍋的需求。近日美市賣場好市多（Costco）「冷凍羊肉爐」傳出特價，造成賣場人山人海景象，甚至許多分店都被銷售一空，不少民眾因此撲空。網形容賣場誇張的人潮，不禁令人想起當年的「厚奶茶之亂」。

一位網友在臉書「好市多消費經驗分享區」上表示，「羊肉爐特價第一天就人爆滿……」。附圖可看到推車內堆著5盒羊肉爐。原PO指出，好市多一款羊肉爐近日剛祭出特價，一盒便宜130元，而且一卡限購3組，正副卡最多可買六組。

貼文馬上引起會員們熱議，因為許多民眾周末到賣場都是為了搶購此商品，不料各地分店賣場都傳出售完、撲空情形，讓網友抱怨表示「難怪人山人海」、「家裡的剛好吃完、搶成這樣，叫我如何是好」、「要趕快清冰箱了」，「汐止店連標都沒看到，誇張！」、「噢老天，只能去現場才有優惠，網購沒特價，想哭」。網友形容賣場瘋搶情形彷彿「想起厚奶茶之亂」、「比百貨公司周年慶還狂」、「蝦皮已經一堆人在賣了...」。

內行網友指出，每年遇到特價，搶購劇本就會一再重演，但只要等特價過後又能買得到了。「現場很快就會缺貨，等到特價一過，貨就出現，每年都這樣演。我懶得去現場擠，一早我就網路下單買了3盒，剛剛查網路上已經缺貨」、「每年特價都一堆人搶，沒特價的時候沒什麼人買」。不過也有網友認為，其實特價也沒有吸引力，表示「這個價格可以去吃羊肉爐吃到飽了」、「還是傳統市場買，價格更划算，湯頭跟用料也更實在！」

(中時新聞網)