新北市「金山海灣溫泉會館」由金山區漁會委託遠東鐵櫃鋼鐵廠經營管理，但4月停業，業者稱因疫情無法繼續經營，向漁會解約並要求償還保證金，但雙方未達共識告上法院，基隆進院近日審結，判定業者無法證明會館停業是受疫情影響，駁回聲請。

遠東鐵櫃鋼鐵廠表示，疫情期間有2起新冠肺炎確診者到金山地區遊玩，讓民眾不敢到金山觀光，旅客陸續取消訂房，1月至5月共有279團、1萬1160旅客取消訂房，因不堪虧損、無力繼續經營，多次協調磋商皆未果，最終在4月終止契約，並要求金山區漁會償還600萬元保證金。

而當初雙方簽約，遠東鐵櫃鋼鐵廠每月要支付權利金83萬8900 元、履約保證金600萬元，此外，漁會另向原告借6000萬元裝潢，營運第1至4年每月攤還23萬元，第5至15年每月攤還37萬909 元。

金山區漁會抗辯稱，2018年遠東鐵櫃鋼鐵廠聲請降低權利金，今協議同意自2019年1月1日起至2020年12月31日每月權利金降為70萬元，但不得再提出任何契約外條件，此外，疫情來襲時，擔心經營出問題，再度將每月權利金降為37萬909 元。

法院審理後指出，金山區漁會在疫情期間有提出調降權利金紓困方案，但仍遭終止合約，顯有不公，此外，業者稱無法繼續經營是受疫情影響，但經查發現會館自2017年就嚴重虧損，顯然並非是疫情單一因素所致，其主張是否屬實，存有疑慮，駁回聲請。

(中時 )