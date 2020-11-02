獨特濕地美景讓民眾大感驚艷。（產業局提供／吳康瑋台北傳真）

台北假日最新好去處！關渡自然藝術季登場

2020關渡國際自然藝術季於1日登場，北市長柯文哲上午替開幕嘉年華致詞指出，關渡自然公園是北市重要的濕地環境，也是內政部營建署規畫的國家級重要濕地，集保育、教育、研究等於一身，市府與北市野鳥學會合作多年，讓此處搖身一變成為市民休閒、環境教學的重要場所，也是野生動物及候鳥棲息的重要區域。

自然藝術季現場除了有劇團表演、藝術作品展出外，還有藝術家親自導覽、自然藝術市集、互動工作坊、音樂會、劇場表演等，民眾能透過生態體驗遊戲，探索人與自然間的關係，對此，柯文哲表示，關渡國際自然藝術季舉辦至今已邁入第15年，廣受好評且藝術季中的作品都是運用自然資源、結合歷史及人文，打造出來的自然藝術的對話空間，歡迎市民踴躍參與這場自然與藝術的饗宴。

市府動保處指出，今年活動規畫「覓-憶遊味境」四大主題，其中，

「覓憶」是由馬來西亞、臺灣、俄羅斯共6位藝術家，將關渡記憶與作品結合，再透過「覓遊」邀請民眾參觀藝術家作品，並拉著小朋友進行生態及農田遊戲的體驗活動，比如喜歡表演的人則有音樂會、兒童劇場能觀看、喜歡逛街的人也有各式的小農、手創等攤位，盡情遊玩。

動保處說，第三主題「覓味」讓可以讓民眾透過體驗活動，感受到環境與教育間的趣味，像在11、12月的週末，就已規畫推出各式體驗活動，如鹹鴨蛋製作、剪紙與草編、樹皮夜燈製作等課程可報名。

最後一個主題，「覓境」則提供藝術與環境的工作坊，體驗田野調查、關渡騎讀活動，讓民眾深入瞭解關渡的歷史與人文，動保處強調，關渡自然公園內藝術作品將展出至12月31日，欲瞭解活動整體相關詳情，請上北市動保處網站、關渡國際自然藝術季網站查詢或電話洽詢。

(中時 )