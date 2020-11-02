美國對台軍售日前創下一周內兩次記錄，包括等魚叉飛彈等，逾1196億元逾1196億元。退役中將、前海軍副總司令葉仕文表示，台灣軍購是對大陸充滿敵意，大陸忍到仁至義盡時，就是逼它動手。

美國在一週內陸續對台軍售兩次，總額逾1196億元，其中包括第一批的海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F－16新式偵照莢艙，以及第二批100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包含400枚魚叉飛彈（戰彈）及4枚遙測彈等。也是川普上任後第9次對台軍售。

葉仕文接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣購買魚叉飛彈，等於對大陸充滿敵意，台海情勢不是戰略問題而是心理問題，沒有打不打，而是要不要，台灣只能不要惹事；中共一直忍，等到仁至義盡時，就是逼大陸動手。

針對軍售內容和之前有什麼不同？葉仕文表示，台灣購買魚叉飛彈，等於對大陸航母進出太平洋造成威脅。那就是攻擊性，不再是防禦性，可以打到對方就是攻擊性。

美國大選前後情勢危險嗎？葉仕文認為，大陸統一前採取任何行動都很危險，台灣不要只抱著美國，最後只會讓大陸忍無可忍。

(中時新聞網)