大陸國家稅務總局1日公佈，2020年前3季全大陸新增減稅降費累計2兆924億元（人民幣，下同）。其中今年推出的支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策新增減稅降費1兆3659億元，去年年中推出政策在今年翹尾新增減稅降費7265億元。

根據中新網引述大陸國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力介紹，稅收資料顯示今年前3季，全大陸工業企業銷售收入年減幅達0.9％，已基本恢復至去年同期水準，其中第3季年增率為9.2％，比第2季增速提高2.7個百分點。以行業類別來看，製造業恢復態勢最好，第3季製造業銷售收入年增率達10.5％。

減稅降費的同時，大陸稅務部門也借助稅務大數據平臺，説明出口企業積極謀求向內銷轉型。稅收數據顯示前3季全大陸出口企業內銷銷售收入年增率為7.7％，出口企業內銷市占率由1月的12.2％提升至9月的13.8％。

蔡自力表示，下一步稅務部門將更落實紓困惠企各項減稅降費政策，優化辦稅繳費服務，讓減稅降費的切實惠企利民，激發各類市場主體活力。

(旺報 )