上海市統計局最新發佈9月合計實現外貿進出口總額3359.35億元（人民幣，下同），比去年同月增長10.6％。 其中出口為1245.49億元、下降0.6％；進口2113.86億元、年增18.5％，合計1到9月上海市累計實現外貿進出口總額2兆5291.26億元，比去年同期增長1.7％。

據中新網報導，從經營主體看，9月上海市國有企業出口173.04億元，比去年同月增長28.1％；進口204.37億元，下降8.6％。而私營企業出口332.32 億元、增長5.4％；進口440.68億元、增長23.6％。另外外商部分的投資企業出口729.24億元、下降7.8％；進口1463.34億元、增長23.0％

再從貿易方式看，9月上海市一般貿易出口578.11億元，比去年同月增長4.3％，進口1264.98億元，增長25.2％；加工貿易出口426.38 億元，下降6.1％，進口198.70億元，下降9.4％。

另從主要出口市場觀察的話，9月上海市對歐盟出口189.98億元，比去年同月增長7.1％；對美國出口257.95億元，下降0.7％；對日本出口109.85億元，下降6.3％；對香港出口138.53 億元，下降3.4％。

(旺報 )