高雄》馬國女大生抵殯儀館 家屬認屍痛哭失聲
洪浩軒、袁庭堯／高雄報導
台南某大學馬來西亞籍女學生遭性侵勒斃，慘死異鄉，女大生雙親1日晚間抵台後直奔高雄市立殯儀館見女兒最後一面，雙親搭乘防疫專車於2日深夜1時30分抵達殯儀館認屍，女學生母親痛哭失聲，不斷哀喊，場面相當哀戚。
大馬女大生無辜遇害，雙親接獲女兒噩耗後在外交部的協助之下，緊急辦理來台手續，雙親一抵台通過新冠肺炎採檢後，從桃園機場搭乘防疫專車南下直奔殯儀館，女大生母親抵達殯儀館後，在車上崩潰大哭，直喊「我不要……」，難過到下不了車，在車上待了1分鐘左右才在丈夫攙扶之下，才緩緩進入相驗解剖室認屍。
認屍時，女大生母親更是痛哭失聲，不斷哀喊，步出相驗解剖室時，母親仍無法相信女兒遇害事實，情緒仍然相當激動。該大學也派1名律師前往殯儀館與家屬會合，隨後夫妻同時進行指認筆錄，結束後家屬於凌晨2時許搭乘防疫專車離開殯儀館，回防疫旅館休息。
(中時 )
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