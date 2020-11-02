馬來西亞女大生父母親2日凌晨趕抵高雄市立殯儀館認屍，折騰數日後終於看見女兒，母親當場痛哭失聲。（袁庭堯攝）

認屍後，馬來西亞女大生父母兩人在現場隨即配合橋頭地檢署進行認屍筆錄製作。（袁庭堯攝）

高雄》馬國女大生抵殯儀館 家屬認屍痛哭失聲

洪浩軒、袁庭堯／高雄報導

台南某大學馬來西亞籍女學生遭性侵勒斃，慘死異鄉，女大生雙親1日晚間抵台後直奔高雄市立殯儀館見女兒最後一面，雙親搭乘防疫專車於2日深夜1時30分抵達殯儀館認屍，女學生母親痛哭失聲，不斷哀喊，場面相當哀戚。

大馬女大生無辜遇害，雙親接獲女兒噩耗後在外交部的協助之下，緊急辦理來台手續，雙親一抵台通過新冠肺炎採檢後，從桃園機場搭乘防疫專車南下直奔殯儀館，女大生母親抵達殯儀館後，在車上崩潰大哭，直喊「我不要……」，難過到下不了車，在車上待了1分鐘左右才在丈夫攙扶之下，才緩緩進入相驗解剖室認屍。

認屍時，女大生母親更是痛哭失聲，不斷哀喊，步出相驗解剖室時，母親仍無法相信女兒遇害事實，情緒仍然相當激動。該大學也派1名律師前往殯儀館與家屬會合，隨後夫妻同時進行指認筆錄，結束後家屬於凌晨2時許搭乘防疫專車離開殯儀館，回防疫旅館休息。

(中時 )