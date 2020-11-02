長榮大學校長李泳龍（左）提前抵達旅店為鍾姓夫妻辦理登記手續，隨後與歸仁警分局副分局長張翊雋討論隔日鍾姓父母在台南的行程。（程炳璋攝）

台南市歸仁區長榮大學鍾姓女大生姦殺命案，死者父母2日凌晨3時抵達下榻防疫旅店，長榮大學校長李泳龍獲知消息，提前連夜趕抵協助登記，當場不斷點頭致意，鍾姓夫妻神情疲憊，未來4天將由校方安排台南行程。

鍾姓夫妻1日晚間抵達桃園國際機場，在台南市警方陪同下，直接驅車南下高雄殯儀館看愛女遺體，兩人獨自搭一輛防疫專車，全程神色凝重不發一語。

車輛抵達殯儀館，兩夫妻已情緒激動，待見到愛女躺臥停屍間時，終於忍不住悲痛情緒掉淚，鍾母更是低身撫屍，放聲大哭，悲慘之情渲染一旁陪同的台南市警官，搖頭感到不捨。

經過橋頭地檢署檢察官開庭審理，鍾姓夫妻2日凌晨2時許才搭車回台南市1家防疫旅店，抵達時顯得神情疲憊，獲知消息的李泳龍提前抵達，協助登記手續，當場不停向對方點頭致意。兩夫妻神情略顯哀傷，未多作停留，即搭電梯上樓。

李泳龍表示，鍾姓夫妻將在台南停留4天，主要由學校安排，但考量兩人尚未撫平情緒，決定2日上午再回到旅館與夫妻討論行程細節。

警方表示，因鍾姓父母情緒悲痛，預定隔日帶兩人前往棄屍地點與台鐵便道的行程，可能有轉變，需等兩人休息後再討論。

影片：https：／／youtu.be／tS_QgU8GYl8

(中時 )