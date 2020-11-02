小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】扼止炒房第一槍 內政部首度跨縣市稽查

為扼止炒房亂象，內政部開第一槍！10月31日內政部會同行政院消保處及地方政府，同步就桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等6個縣市、23個建案案場，進行首次跨縣市大規模聯合稽查行動。稽查過程並發現部分案場紅單及交易契約確有違規情事。

【2】搖擺州激戰 拜登領先縮小

美國大選進入最終倒數。超過9300萬選民已提前投票。目前全國提前投票人數約占2016年大選總票數的67%。《華盛頓郵報》分析指出，依照這種速度估算，提前投票人數可能突破1億。在已投票選民中，有45.7%支持民主黨、30.3%支持共和黨。不過，多家民調都顯示，拜登領先川普的幅度縮小，原先雙方拉鋸的愛荷華州，川普甚至已逆轉。

【3】影壇發光 文創領軍 張毅病逝

琉璃工房創辦人、金馬獎導演張毅於11月1日清晨辭世，享壽69歲。張毅是上個世紀80年代風雲人物，曾獲金馬獎、亞太影展肯定，與楊惠姍等人合作的電影攀上影視高峰，但與楊惠姍兩人的婚外情亦轟動一時，後來選擇淡出演藝圈，創辦琉璃工房，享譽兩岸。藝術家、台灣藝術大學前校長黃光男稱其為「台灣文創產業的領頭羊」。

【4】台北旅展線上旺 飯店業大贏家

新冠疫情衝擊旅遊生態，今年台北國際旅展（ITF）成為國旅天下，由於航空業缺席、多數旅行社未參展，飯店業成大贏家，雖然「實溫虛熱」，現場搶購潮不若往年，但線上接單旺到爆，晶華、雲朗、寒舍、六福、凱撒、天成等飯店集團，業績都大幅成長。

【5】兄弟齊開轟 象扳平戰局

首戰在延長賽吞敗的中信兄弟，昨於台灣大賽第2戰靠著「岳家兄弟」岳東華、岳政華2局下接連開轟，加上德保拉好投，以9比1擊敗統一獅，將系列賽扳成1勝1負平手，這也是總冠軍戰史上首次有兄弟檔同場、同局開轟。

(中時新聞網)