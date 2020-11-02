大陸中藥材漲價潮來襲！受到疫情影響，大陸民眾加強藥材食療，以及疫情後大陸發布多項規定，加強了動物類中藥材的監管，產量急劇減少。牛黃（牛科動物的膽囊結石）已經漲到20多萬元（人民幣，下同）1斤（等於1公斤約172萬元台幣），蛇類藥材價格則比去年多出一倍以上。

綜合中新網、央視報導，在河北安國中藥材交易市場，走訪多家經營戶後發現，近期不少中藥材價格都出現上漲，漲價的品種達到30多種。做中藥材生意多年的張女士透露，9月以來，她經營的藥材中，就有3成出現不同程度漲價。她表示：「川芎漲了有2元，原先賣20元，現在得22元。」

此外，感冒藥原料板藍根、連翹、健脾補肺的薏米等也在漲價行列中，這些基本上都是中藥處方中用量較大的品種。很多藥食同源的品種，也就是可同時入藥和食用的中藥材，價格也快速上漲，決明子、百合、豆蔻、紅花等漲價幅度在10%到30%不等。而漲價最為明顯的是一些動物類的中藥材，最小漲幅都在50%左右，最大的甚至翻了兩倍還多。

「去年百花蛇大概是一公斤50元左右，正品貨，今年要100多元。烏蛸蛇去年一公斤400元左右，今年是1000、1200元。」河北安國中藥材市場一名商戶說。

徐東亞是該市場內為數不多經營天然牛黃的商戶，她指出，近期天然牛黃的價格一路上漲，而且貨源還很緊缺。她用了好幾個月才收到一小撮牛黃，雖然重量只有0.5公斤，但價格卻高達20多萬元。而在4年前，這些牛黃的價格只有5萬元左右，4年時間價格漲了將近5倍，而現在還在繼續上漲。

快速漲價的中藥材讓一些採購商措手不及，很多採購商都選擇觀望等待，而這也使得目前市場的交易偏向冷清。究竟是什麼原因導致漲價？

不少藥材商認為，一些中藥材漲價，主要是因為供不應求。像牛蒡子、川芎、連翹，今年原產地的產量都出現了不同程度減少。對於藥食同源的中藥材品種，主要受到今年疫情影響，需求量比往年明顯增加，導致價格上漲。

而動物類中藥材，由於疫情防控需要，國家嚴控通關檢驗程序，因此進口量急劇減少。此外，疫情後大陸發布多項規定，加強了動物類中藥材的監管力度，從養殖、生產、防疫等方面都更加嚴格管理。

來自河南的採購商王女士說，她的用戶主要是小型醫療機構，而這些機構的需求量由於疫情因素，目前還沒有完全恢復，因此她對採購原料持觀望態度。不少採購商表示，現在原料上漲使得採購成本直接增加2成左右，而來自客戶的需求量恢復還不明朗，因此，選擇先觀察價格走勢，再出手採購。

中藥材漲價，給下游的藥企帶來成本壓力。中藥飲片、中藥製劑等產品價格會調整嗎？康益強藥業有限公司負責人解淑強說，他們的產品主要面向醫院和藥廠，而藥廠的訂單合約都是一簽一年，即使原料漲價，他們也無法調整產品價格。這幾年多變的中藥材市場，也逼迫他們形成了應對價格波動的策略。

一些大陸企業都提前出手囤貨，以此來降低生產成本。一家企業的庫房囤放了幾十噸薏仁，是兩個月前一次買入。而有些企業在無法囤貨的情況下，就只能無奈接受成本上漲的事實。李龍是河北一家藥企負責人，企業生產的幾十種中成藥中，需要大量名貴中藥材，包括牛黃、麝香、熊膽等，而漲價的占到了相當比例，有的同期漲幅翻了一倍。

不少企業都表示，如果中藥材繼續漲價，他們也不得不上調終端產品的價格。對此，大陸業內專家呼籲，隨著《中醫藥管理法》的落地推進，希望相關部門能夠運用國家儲備等手段，調節和平衡中藥材的供需市場，平抑價格，從而促進中藥產業的健康發展。

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(中時新聞網)