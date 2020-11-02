大稻埕向來被認為是台北文化薈萃、時有新血注入卻不失傳統魅力的街區，由於今年許多老品牌以新門面重新出發，造訪時大稻埕時，不妨順遊其他特色店家，感受新意。

漫步大稻埕，腳步掠過騎樓拱門，回身或抬頭之際，總會為此地新舊交融的人文氛圍所著迷，且不乏老店玩新意，今年就有兩間傳承至第五代的百年店家，不約而同地做出了改變。

老店新牌 品嘗摩登茶飲

位於重慶北路巷弄內的「Wangtea Lab」，是一百三十年歷史的「有記名茶」所打造的新品牌，甫於十月中下旬開幕。一踏進店內，會先被弧狀長形吧檯吸引，吧檯兩旁還有磚瓦推砌，顯示傳統製茶時用於焙茶的「焙窟」意象，上方燈具更取自曾擺放於焙窟上的焙籠骨架。

「某某甜點組合」可嘗到含果乾的文山包種磅蛋糕、彰顯茶香的奇種烏龍馬德蓮，以及鐵觀音費南雪。（150元／3種）（圖／于魯光攝）

有記名茶第五代老闆王聖鈞表示，想藉由如「茶bar」的空間迎來年輕客群，連接起手搖飲與傳統品茶之間的斷層，讓客人走進摩登的Wangtea Lab後，被輕鬆氛圍與新式茶飲勾起興趣，進一步對傳統製茶產生好奇，甚至活絡周邊街區。

在「Wangtea Lab」可品飲類似咖啡手沖方式處理的手沖茶。（圖／于魯光攝）

「貴妃脂紅氣泡茶」結合貴妃烏龍與球形紅茶，帶有甘甜果香與氣泡口感。（180元）（圖／于魯光攝）

店舖限定的「氮氣冷萃茶」與「氣泡茶」，前者能產生滑順泡沫，使茶湯更柔和，後者則有喝氣泡飲的口感層次，再搭配與法式甜點店「某某」及「COFE喫茶咖啡」聯名製作的茶甜點或巧克力，帶來味蕾新感受。

將長形吧檯融入焙窟意象，「Wangtea Lab」在新形態中不失文化內涵。（圖／于魯光攝）

餅舖換裝 翻玩傳統台味

場景跳到迪化街上，創立於一八九五年的「李亭香」，今年八月做了修整，以優雅的白色門面重新亮相，不只在IG上掀起打卡熱潮，甚至讓老客人差點不敢相認。接手經營的第五代老闆李佳陽說：「希望讓大家看到具有百年底蘊的李亭香，也嘗試變化繼而引領潮流。」

「金龜小財庫」的金錢龜以花生包裹牛軋糖，外層香濃、內富嚼勁。（200元／3入）（圖／于魯光攝）

李佳陽口中的變化，不單限於門面或內用座位區的新增，台派糕點的品項早就起了變化，例如從長期熱賣的平安龜進化的「金錢龜」，即是將原本的黑芝麻餡改成牛軋糖，更裹上金箔增添好寓意；今年中秋前夕，李亭香更與插畫家徐玫怡合作「貓派禮盒」，將包有糯米餡的老婆餅重新包裝，搭配可愛的貓咪圖樣，造成搶購潮。

整修後，李亭香的白色門面，成為大稻埕一抹清新優雅的風景。（圖／于魯光攝）

「李亭香」的店面變年輕化後，與上方紅磚建築形成有趣對比。（圖／于魯光攝）

臘肉銷魂 感受文化情感

如果說大稻埕令人迷戀的是歷史感，那麼距李亭香不遠的臘肉餐廳「日好食堂」，則是透過飲食溫度傳遞店家心意。餐廳建築前身是日治時期興建的「張協成石廠」，至今一樓仍保有原始牆面，而日好食堂老闆黃惠蘭因緣際會獲得熟人提供的臘肉祖傳製方，原本僅於電商及超市等通路販售，後來為讓更多人品嘗到不添加防腐劑的臘肉，繼而開設實體店面。

「銷魂臘肉飯」可品嘗原味與辣味臘肉兩種滋味，還附有爽口小菜與養生的桃膠飲。（350元）（圖／于魯光攝）

「千層臘肉餅」以大量時蔬搭配臘肉，並有酸甜桔子醬豐富滋味。（180元）（圖／于魯光攝）

「臘肉在年節時用於送禮，象徵著感情的溫度，所以上桌時我們以小陶鍋盛裝，盡可能留住飲食的溫度。」黃惠蘭表示，招牌的「銷魂臘肉飯」是將辣味臘肉薄切並煎過，再與切碎的原味臘肉鋪於米飯上，待肉汁滲入飯中，便成就一碗美味。

「日好食堂」牆面以綠植和紅燈籠交織，帶出古味與詩意。（圖／于魯光攝）

地板有哏 訴說舊時歷史

接著信步走至曾獲「二○一七老屋新生大獎」的「迪化二○七博物館」，館舍裡有著醒目的綠色與橘紅相間的外觀，早期曾是「廣和堂藥舖」，現在騎樓與一樓地板仍留有「蜜蜂採蜜」與「老山高麗蔘」的藥材圖樣，通往各層的磨石子樓梯亦可見證舊時風華。館內約每半年更換一次展覽，目前將展至明年一月的「你說－我收到通訊特展」，介紹百年來的通訊過程，還結合密室逃脫增添互動感。看完展覽後別忘了到頂樓，能以絕佳視野將街景盡收眼底。

登上「迪化二○七博物館」的頂樓，可以將周遭街景盡收眼底。（圖／于魯光攝）

「迪化二○七博物館」每半年都會調整一次展覽內容。（圖／于魯光攝）

前身是「廣和堂藥舖」的「迪化二○七博物館」，外觀顏色、設計有別於周邊建築。（圖／于魯光攝）

同樣在地板留下時間軌跡的，還有離WangteaLab不到五分鐘腳程的「桃花源緣」，此處很難直接定義為茶館或咖啡館，因為這裡雖精選台灣好茶與手沖咖啡，更多的是以此為媒介，吸引民眾進來欣賞展覽或參加文史講座。遊客入店時，記得先瞧瞧腳下圓形玻璃暗藏的玄機，因為它正說明這裡建於一九一九年、曾是「清水百貨」的歷史。得空時不妨在此啜飲選自宜蘭小農栽植的蓮花茶、嘗點綠豆糕與馬牙棗，感受古典雅致的寧靜氛圍。

「桃花源緣」入口處標示年分的磨石子地板，是遊客拍照重點。（圖／于魯光攝）

可看見整朵蓮花的「蓮花茶」，甘苦交織，套餐還附3樣傳統茶點甜甜嘴。（蓮花茶套餐250元）（圖／于魯光攝）

「桃花源緣」以深色木質調設計，貼近建築的歷史感。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)