大稻埕向來被認為是台北文化薈萃、時有新血注入卻不失傳統魅力的街區，由於今年許多老品牌以新門面重新出發，造訪時大稻埕時，不妨順遊其他特色店家，感受新意。
漫步大稻埕，腳步掠過騎樓拱門，回身或抬頭之際，總會為此地新舊交融的人文氛圍所著迷，且不乏老店玩新意，今年就有兩間傳承至第五代的百年店家，不約而同地做出了改變。
老店新牌 品嘗摩登茶飲
位於重慶北路巷弄內的「Wangtea Lab」，是一百三十年歷史的「有記名茶」所打造的新品牌，甫於十月中下旬開幕。一踏進店內，會先被弧狀長形吧檯吸引，吧檯兩旁還有磚瓦推砌，顯示傳統製茶時用於焙茶的「焙窟」意象，上方燈具更取自曾擺放於焙窟上的焙籠骨架。
有記名茶第五代老闆王聖鈞表示，想藉由如「茶bar」的空間迎來年輕客群，連接起手搖飲與傳統品茶之間的斷層，讓客人走進摩登的Wangtea Lab後，被輕鬆氛圍與新式茶飲勾起興趣，進一步對傳統製茶產生好奇，甚至活絡周邊街區。
店舖限定的「氮氣冷萃茶」與「氣泡茶」，前者能產生滑順泡沫，使茶湯更柔和，後者則有喝氣泡飲的口感層次，再搭配與法式甜點店「某某」及「COFE喫茶咖啡」聯名製作的茶甜點或巧克力，帶來味蕾新感受。
餅舖換裝 翻玩傳統台味
場景跳到迪化街上，創立於一八九五年的「李亭香」，今年八月做了修整，以優雅的白色門面重新亮相，不只在IG上掀起打卡熱潮，甚至讓老客人差點不敢相認。接手經營的第五代老闆李佳陽說：「希望讓大家看到具有百年底蘊的李亭香，也嘗試變化繼而引領潮流。」
李佳陽口中的變化，不單限於門面或內用座位區的新增，台派糕點的品項早就起了變化，例如從長期熱賣的平安龜進化的「金錢龜」，即是將原本的黑芝麻餡改成牛軋糖，更裹上金箔增添好寓意；今年中秋前夕，李亭香更與插畫家徐玫怡合作「貓派禮盒」，將包有糯米餡的老婆餅重新包裝，搭配可愛的貓咪圖樣，造成搶購潮。
臘肉銷魂 感受文化情感
如果說大稻埕令人迷戀的是歷史感，那麼距李亭香不遠的臘肉餐廳「日好食堂」，則是透過飲食溫度傳遞店家心意。餐廳建築前身是日治時期興建的「張協成石廠」，至今一樓仍保有原始牆面，而日好食堂老闆黃惠蘭因緣際會獲得熟人提供的臘肉祖傳製方，原本僅於電商及超市等通路販售，後來為讓更多人品嘗到不添加防腐劑的臘肉，繼而開設實體店面。
「臘肉在年節時用於送禮，象徵著感情的溫度，所以上桌時我們以小陶鍋盛裝，盡可能留住飲食的溫度。」黃惠蘭表示，招牌的「銷魂臘肉飯」是將辣味臘肉薄切並煎過，再與切碎的原味臘肉鋪於米飯上，待肉汁滲入飯中，便成就一碗美味。
地板有哏 訴說舊時歷史
接著信步走至曾獲「二○一七老屋新生大獎」的「迪化二○七博物館」，館舍裡有著醒目的綠色與橘紅相間的外觀，早期曾是「廣和堂藥舖」，現在騎樓與一樓地板仍留有「蜜蜂採蜜」與「老山高麗蔘」的藥材圖樣，通往各層的磨石子樓梯亦可見證舊時風華。館內約每半年更換一次展覽，目前將展至明年一月的「你說－我收到通訊特展」，介紹百年來的通訊過程，還結合密室逃脫增添互動感。看完展覽後別忘了到頂樓，能以絕佳視野將街景盡收眼底。
同樣在地板留下時間軌跡的，還有離WangteaLab不到五分鐘腳程的「桃花源緣」，此處很難直接定義為茶館或咖啡館，因為這裡雖精選台灣好茶與手沖咖啡，更多的是以此為媒介，吸引民眾進來欣賞展覽或參加文史講座。遊客入店時，記得先瞧瞧腳下圓形玻璃暗藏的玄機，因為它正說明這裡建於一九一九年、曾是「清水百貨」的歷史。得空時不妨在此啜飲選自宜蘭小農栽植的蓮花茶、嘗點綠豆糕與馬牙棗，感受古典雅致的寧靜氛圍。
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(中時新聞網)
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