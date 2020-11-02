「5566」成員許孟哲去年12月和凱渥名模趙孟姿結婚，今年7月便超前進度，生下寶貝女兒Doreen，現正緊鑼密鼓籌備年底的戶外婚禮。10月4日深夜近12點，許孟哲一家三口難得偷閒，現身台北市市民大道的海鮮燒烤店，與一票友人相談甚歡，在媽媽懷中安穩入睡的Doreen，成為當晚的最大「嬌」點。

10月4日深夜11點四43分，本刊記者行經台北市市民大道時，在一間海鮮燒烤店前巧遇開著休旅車的許孟哲，載著愛妻趙孟姿與寶貝女兒Doreen。許孟哲停好車後，先行下車與在店門口等候的友人打招呼，不過朋友們似乎對車上的趙孟姿和新生兒更感興趣，他便識相地打開後座車門，讓妻女下車見客。

許孟哲小心翼翼地從老婆趙孟姿懷中，接過寶貝女兒Doreen。（圖／本刊攝影組）

家有新生兒的許氏夫妻，看似已許久未和友人碰面，開心全寫在臉上，現場眾人更搶著和他們一家三口合照，記錄這難得的夜晚。7月才生產完的趙孟姿，早已恢復曼妙身材，身穿米色網紗內搭黑色背心，小露香肩和美背；期間新手老爸許孟哲為怕老婆太辛苦，當趙孟姿站在店門前聊天並哄著懷裡的女兒時，貼心的他為避免老婆手痠，趕緊開啟後車門，迅速組裝好娃娃車，讓寶貝女兒舒服地坐上，真是十足的好老公和好爸爸。

趙孟姿34歲生日時，許孟哲特別以「炸彈炸出小寶寶」為題，曬出逗趣的全家福照。（圖／翻攝自許孟哲臉書）

隨後眾人開始邊吃邊聊，不過歡樂的時光總是稍縱即逝，隔天零點5分，許氏夫妻一家三口捧完人場後，便向眾人告別，開車返家離去，結束這場僅有20分鐘的燒烤之約。

帶著小寶貝的許氏夫婦，旋風式現身燒烤聚會，短短20分鐘內又吃又聊，還不忘拍合照，非常忙碌。（圖／本刊攝影組）

帶著小寶貝的許氏夫婦，旋風式現身燒烤聚會，短短20分鐘內又吃又聊，還不忘拍合照，非常忙碌。（圖／本刊攝影組）

帶著小寶貝的許氏夫婦，旋風式現身燒烤聚會，短短20分鐘內又吃又聊，還不忘拍合照，非常忙碌。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)