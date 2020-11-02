現年34歲凱渥名模趙孟姿和35歲許孟哲，去年底兩人宣布結婚，今年7月便超前進度，生下寶貝女兒Doreen，現正緊鑼密鼓籌備年底的戶外婚禮。10月4日深夜近12點，許孟哲難得抽空載著愛妻趙孟姿與寶貝女兒Doreen，現身台北市市民大道的海鮮燒烤店，與一票友人相見歡，只見身穿米色網紗內搭黑色背心，小露香肩和美背趙孟姿，完全不像是7月才剛生產完的Young媽咪。

日前趙孟姿在IG曬出比基尼照，只見她小腹平坦，隱約還能看到川字腹肌，但身為自我要求甚高的她，對於身材仍不滿足地表示：「肚肚上的子母線什麼時候消失？」趙孟姿也透露，現在母女之間已培養出好默契，可以提前幾秒鐘知道Doreen要大便了，也能讓女兒上1分鐘很清醒、下1分鐘便進入夢鄉，「我覺得很可愛的是，Doreen看見我解內衣會激動地踢腳，知道自己可以用餐了。」

7月剛升格新手爸媽的許孟哲和趙孟姿夫婦，趁空帶著寶貝女兒Doreen，旋風式現身燒烤聚會。（圖／本刊攝影組）

趙孟姿因多次參加許孟哲主持的《飢餓遊戲》節目而相熟，年紀相差1歲且興趣相投的「雙孟」，2018年開始低調交往，去年12月特別選在許孟哲父母的結婚紀念日登記結婚；婚後趕進度的兩人，今年7月生下寶貝女兒Doreen，雙方正積極籌備年底的婚禮。據了解，熱衷大自然的小倆口，將以戶外婚禮為主題，帶給賓客活潑與驚喜的氛圍。

產後3個月，趙孟姿隨即恢復姣好身材，不吝曬出比基尼辣照。（圖／翻攝自趙孟姿IG）

(中時新聞網)