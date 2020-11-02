世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（2）日在推特宣布，因為曾接觸過新冠確診者，接下來幾天將自我隔離，他強調自己目前身體狀況很好，沒有出現任何症狀，並且會在家遠端工作。

WHO秘書長譚德塞於台北時間今日上午約7時左右在推特宣布，他被確定為新冠確診者的接觸者，強調「我狀況很好、沒有症狀」，但接下來幾天將自我隔離，遵守WHO的協議，在家工作。

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

My @WHO colleagues and I will continue to engage with partners in solidarity to save lives and protect the vulnerable. Together! — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

他強調遵守健康指南至關重要，如此才能打斷新冠病毒的傳播鏈，抑制病毒、保護健康系統。

「WHO的同事及我將會持續致力於和夥伴團結合作，共同拯救性命及保護弱勢群體。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今日上午7時，全球共有超過4,638萬人確診新冠肺炎，將近120萬人喪命。

(中時新聞網)