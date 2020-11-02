29歲飛官墜海殉職 妻7字PO文「想你了」惹哭網友

台東空軍志航基地1架編號5261的F-5E戰機10月29日失事墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍殉職。昨（1）日朱冠甍妻子在紀錄女兒生活點滴的IG，貼出一張黑白照，寫下短短7字，引網友不捨。

隸屬台東志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機，由朱冠甍駕駛執行空戰練任務，起飛2分鐘後因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生落海。朱員獲救時已無意識，緊急送往台東馬偕醫院搶救，仍宣告不治。

殉職飛官朱冠甍的滿周歲女兒，由親人抱著，凝視著已經在天上的爸爸遺容，令人鼻酸。（莊哲權攝）

檢方初步相驗結果指出，朱冠甍頭部受到重創導致中樞神經休克死亡，至於是落海撞擊還是彈跳時撞擊還要進一步了解。據了解，他身體左側受到重創、頭部及左眼凹陷、左胸肋骨斷裂、左手骨折，初判無生前溺水現象，是在落水前受到撞擊致死。

朱冠甍與妻子愛情長跑11年，女兒剛滿1歲，兩人原本預計明年5月結婚，如今卻天人永隔。昨日朱冠甍紀錄女兒成長過程的IG，更新一張黑白照，照片中朱冠甍抱著女兒笑得非常開心，PO文寫道「把拔 以巴想你了…」。

短短7字的PO文，卻引發網友滿滿的不捨，留言紛喊加油，「以巴媽咪加油！請好好的哭泣，哭泣完一定好好的，為你們加油的人都在！辛苦你了！」「雖然不認識你們，但真的很想留言給妳們打氣！加油」「原來三秒落淚我也可以」「希望您要好好的，以巴妹妹需要媽媽」。

朱冠甍妻子在IG貼文，字裡行間透露滿滿的思念。（圖／摘自IG）

(中時新聞網)