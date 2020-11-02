美國線運價飆高，大型船公司專注在搶攻美國線高運價，貨櫃也大量調往美國線，減少在亞洲區間航線的運作，不少貨載轉往以亞洲區間航線為主業務的德翔海運，讓德翔近兩個月平均裝載量增長約7-8％，公司本月7日起將延伸現有中國/越南/柬埔寨航線（CVC）至泰國，滿足泰國市場需求，同時也縮短中柬航程，進行航線優化。

德翔總經理涂鴻麟指出，公司CVC航線原本在越南除了彎靠胡志明，還彎靠峴港，本月7日起將取消彎靠峴港，峴港貨載將與同業另外安排運送船隻，經過調整，CVC航線從上海運往柬埔寨的貨載，航程自10-11天縮短為7-8天，建構為上海-柬埔寨快船航線，增進華中-柬埔寨區間運送效率，另航線延伸到泰國曼谷，提供客戶更多的華中/泰越雙向航班選擇。

第四季亞洲區間航線運價回到今年首季水平，其中以印度、巴基斯坦與澳洲改善幅度相對明顯，其他航線也都很熱絡，泰國航線因為雙向貨載均衡性高，對船公司來說比較好經營。

涂鴻麟指出，目前貨櫃船運市場出現的嚴重缺櫃現象，在德翔並未發生，公司8、9月間向租櫃公司預定全新貨櫃一批，包括1,900個20呎櫃與1,750個40呎高櫃，10月中開始交櫃，正好趕上第四季旺季需求。

(工商 )