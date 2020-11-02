台北國際旅展今年首次邀請華膳空廚到展場展示空中餐廚空間，邀請國際空廚團隊現場實際製作航空餐點，並安排了商務艙座椅，讓民眾在機艙裡過過偽出國搭機享用機上商務艙美食的癮！攤位提供的冷凍調理包、涮嘴小品、手工餅乾等價格平實，到了傍晚多數都已完售。

在旅展現場的華膳副總經理莊惠心與業務經理徐鶴文指出，參展是為了讓民眾更了解與認識華膳空廚，而公司的員工，每天都有人自動到現場來幫忙，為觀展民眾解說華膳的產品與製作過程。

現場一罐八片手工餅乾，其中有四片XO干貝起司餅乾才賣一百元，黑胡椒牛肉片、秋刀甘露煮、紅棗雪耳薏仁露、椒麻中翅、炭烤鹹豬肉、韓風辛燒嫩雞、日式豬肉薑汁燒等，售價多數在160-220之間，參展第一天賣了5萬多元第二天8萬多，昨(1)天賣了10萬多元，有消費者吃了好吃，第二天專程來補貨的，還有老夫妻誇讚華膳的牛片美味又好嚼。各項商品華膳空廚美食網都有銷售。

今天是旅展最後一天，想要搶購華膳美食，順便體驗在商務艙享用餐點的偽出國感，把握從早上10點到晚上7點的參觀時間。

華膳剛與大型量販店家樂福合作，將6款頭等艙與機場貴賓室特色料理，製作成為家樂福自有品牌冷凍調理食品，包括頭等艙匈牙利紅酒燉牛肉飯、航廈貴賓室紅燒三寶牛肉麵、頭等艙南洋椰香綠咖哩雞飯、頭等艙南洋椰香紅咖哩雞飯、頭等艙印度坦突里雞飯、頭等艙奶油洋蔥濃湯等，同樣是價格平實，單價落在119~199元，自有品牌消費滿399元再享8折優惠。

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