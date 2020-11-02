英國《太陽報》（The Sun）昨（1）日引述消息人士說法獨家披露，現年38歲的英國威廉王子（Prince William）曾在4月感染新冠病毒，並且一度呼吸困難，不過他並不希望自己染疫事情公開、造成外界恐慌，因此選擇隱瞞病情。

英國《太陽報》1日報導，英國王位第二順位繼承人威廉王子今年4月也曾經感染新冠肺炎，他染疫的時間點正巧是父親查爾斯王子（Prince Charles）、英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠肺炎後幾天。

一名消息人士透露，威廉王子受到病毒重擊，「真的讓他大病一場」，「他甚至一度呼吸困難，明顯讓身邊的人都相當恐慌。」

不過威廉王子選擇向外界隱瞞自己的病情，決定一切必須如常進行，他甚至決心要履行自己的工作。威廉王子在一場活動上私下告訴別人，「有很重要的事情正在進行，我不想讓任何人擔心。」

消息人士透露，威廉決定對外隱瞞病情，是因為當時首相強生、父親查爾斯王子正巧相繼染疫，他擔心對外公布病情會讓所有人恐慌，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）當時也才發表完向全民提振士氣的演說，她在演說中對民眾表示英國將會成功，很快大家就能和家人、朋友再度重逢。「他認為國家有其他更重要的事」，消息人士說。

威廉王子後來接受王室醫生的治療，並且遵守政府的防疫指示，全家一起在諾福克郡的自宅安墨堡（Anmer Hall）進行隔離。

值得注意的是，即便生病，4月威廉王子仍進行了14場電話及視訊會議，是當月工作最勤奮的英國王室成員之一，在4月9日之後，他只休息了7天，之後就重新開始進行電話及視訊會議，於4月16日透過視訊會議為「南丁格爾醫院」（Nightingale Hospital）伯明罕分院揭幕。

查爾斯王子3月確診後曾隔離2周，並且出現輕微症狀，強生3月底確診後曾住進醫院加護病房3天。

針對報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）不願置評。

(中時新聞網)