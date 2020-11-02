圖為閃電颱風預測路徑，未來路徑及強度不確定性仍大。(氣象局)

今晚起到周四(5日)東北風增強，北部及東半部有短暫雨，北臺灣稍轉涼，各地早晚涼，氣象達人彭啟明表示，閃電颱風目前在原地打轉，直到周三周四太平洋高壓增強，讓颱風往西走，朝巴士海峽南邊靠近呂宋島前進，周四五颱風外圍水氣將影響台灣，但路徑有變動空間，如果颱風一偏北，對台灣東部、東北部及南部的影響就更大。

氣象局表示，周二至周四（3日至5日）東北風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，周二桃園以北部、東北部短暫雨，東部、東南部及恆春半島局部短暫雨，周三、周四大臺北、東半部及恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴；氣溫方面，周二晚至周三清晨氣溫最冷，各地低溫約19至21度，局部沿海空曠處或近山區平地可能更低。

閃電颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，朝西北移動，彭啟明在臉書撰稿指出，閃電颱風缺乏導引氣流，讓颱風幾乎原地在打轉，要等到周三周四颱風將會被太平洋高壓增強，南側的導引氣流帶動，讓颱風往西朝巴士海峽南邊靠近呂宋島附近走。

彭啟明表示，與十月生成的前五個侵襲菲律賓到南海的颱風相比，閃電颱風是最偏北，未來距離的遠近將影響台灣東部、東北部及南部的降雨，天氣將明顯轉差，預期影響台灣的時間落在周四五到周末。雖然許多預測已收斂許多，但仍有些變動性，還是有可能略接近台灣附近海面，如果一偏北，影響台灣的天氣相對大很多。

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(中時新聞網)