光芒總教練凱許(Kevin Cash)今年用兵如神，可惜因為一時的昏庸，在世界大賽G6提早換下(5.1局)先發投手史奈爾(Blake Snell)而被道奇反撲。美國棒球作家Bill Madden分析，如果重來一次凱許還是會換投的，他屬於那種迷信冷冰冰數據的非傳統派人士(畢竟這也是凱許成功的原因)。

依照棒球數據，打者第3輪面對同一個先發投手時，打擊三圍全部都會上升。那時候史奈爾正好投完兩輪(18人)，道奇的前段棒次貝茲(Mookie Betts)、席格(Corey Seager)、騰納(Justin Turner)該場6次打擊掛零。按照打擊率，這些人也該打出去了，史奈爾也該挨打了，所以就把他換下去。

凱許的想法在數據上或許正確，史奈爾本季從未投滿6局，但就算是外行人也能看出史奈爾當天狀況絕佳，宛如重返兩年前的賽揚獎級身手。前洋基教頭托瑞(Joe Torre)是老派教練，他曾勸誡球隊高層：「永遠不能排除人類的因素。」傳統派認為人類不能簡化成數字，就像道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)不該在季後賽這麼弱，但他就是這樣的人。

今年停賽期間，大聯盟舉行電玩大賽，史奈爾代表光芒隊出戰，他用光芒隊打敗各隊參賽者，勇奪「世界大賽」冠軍。史奈爾顯然不會在那時候把遊戲中的自己換下場，可惜在現實中他無權干涉。

(中時新聞網)