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台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭隨機擄殺，由於事發地是學生的上下學要道，不少學生多次與相關單位反映，仍不見改善，台南市長黃偉哲日前甚至指「該處僅2盞路燈不亮，呼籲大家尊重事實。」此說法引發同校一名謝姓男不滿，痛批市長反指他們造謠，並在學校社團中發起「實名舉發」，募集事發地照片。

這起事件發生後，上月31日台南市長黃偉哲接受媒體訪問時表示，「台電人員不會包庇台南市政府，台電人員就講只有2盞路燈不亮啊！」他覺得大家要尊重事實，「事實的數據就是有報修，有報就修」，被破壞了就有報。隨後，他指稱，「可能大家都在情緒上，就責怪路燈不亮，但是實就是只有2盞，政府會客觀把數據做出來。」

由於，事發地長期路燈不亮，對長榮大學學生來說「摸黑返回宿舍」已成日常，一名大四謝姓大學生對於市長黃偉哲一席話相當不滿，他昨（1）日於學校臉書社團痛批「現在市長反過來指責我們造謠」，並以實名制舉發，向同學募集過去「臺鐵橋下照片」，短短一個晚上就有逾200同學響應，有人提供照片、有人提供影片，甚至有熱心的校友幫忙將證據串成1分鐘影片，就是要向市長證明該路段「有多黑」，並打臉他「2盞燈」說法。

一名謝姓校友於學校社團發起實名制募集照片活動，表達對市長黃偉哲的不滿，吸引不少同學的熱烈迴響。（圖／翻攝自長榮大學讚）

不少同學都熱烈地貼出手機中事發地的照片，甚至將照片拍攝時間交代地相當清楚，就是為了要提出相關證據，並揭發事實，而這名提供照片的男同學還特別強調，照片看起來如此地亮都是因為他的車燈的緣故。（圖／翻攝自長榮大學讚）

該貼文曝光後，已募集不少照片，而當中也不少同學以留言的方式「打臉」市長黃偉哲「兩盞燈不亮」的說法。（圖／翻攝自長榮大學讚）

貼文引來不少同學熱烈回應表示「但他X的就是機率性一盞都不亮啊！」、「伸手都不見五指的那種暗欸」、「壞掉而不亮，跟沒開不亮一樣都是不亮，我們沒說是壞掉沒修，只說沒亮，市長請搞懂好嗎」。當中也不少同學將自己手機內的照片提供至其中，其中一名施姓男同學，將當時騎乘機車時的照片上傳後，他嘲諷「 這是我騎車開遠光燈才可以這麼亮。」根據諸多同學的指證顯現該路段，並未如市長所說的「只有2盞路燈不亮」，而他們也希望政府能正視問題，不要再有下一個悲劇發生。

(中時新聞網)