小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(2日）財經重點。

【1】未上市股交易所得稅 擬復徵

國內房地產市場逐漸升溫，國發會提出檢討稅負、引導資金進入實體投資、促進房地產資訊揭露及適時提出穩定房市因應措施等四大對策。其中稅負檢討，將優先祭出恢復未上市櫃股票交易所得計入最低稅負制個人基本所得額課稅，以防杜家族企業規避不動產交易所得稅負，預訂明（2021）年1月1日施行。

【2】打炒房！內政部全台大稽查

為扼止炒房亂象，內政部開第一槍！10月31日內政部會同行政院消保處及地方政府，同步就桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等6個縣市、23個建案案場，進行首次跨縣市大規模聯合稽查行動。稽查過程並發現部分案場紅單及交易契約確有違規情事。

【3】缺產能 晶片漲價有共識

晶圓代工產能供不應求，包括台積電、聯電、世界先進、力積電等第四季訂單全滿，明年上半年先進製程及成熟製程產能已被客戶全部預訂一空。然而車用晶片訂單近期大幅釋出並尋求晶圓代工廠支援，導致產能吃緊情況更為嚴重，後段封測廠同樣出現訂單塞車排隊情況。普遍來看，晶片交期將再延長2～4周時間，部份晶片交期已長達40周以上，漲價已是箭在弦上。

【4】台企不愛新創 逾七成零互動

企業成長動能來自創新，外掛新創事業顛覆創新技術，已是全球企業創新的選項之一。台杉投資將於3日「2020台灣產業新創投資論壇」公布「2020台灣產業新創投資白皮書」，其中發現，台灣受訪企業逾七成（73％）沒有與國內外的新創圈有任何形式的互動；對照國際聯盟GCV調查全球百大企業有超過七成（74％）投資新創，兩者相去甚遠。

【5】英國人也瘋美大選 賭金估破4億英鎊

美國總統大選不僅讓全國繃緊神經，就連大西洋對岸的英國人也跟著緊張，本屆美國大選已成史上最熱門賭盤。英國線上博弈平台必發（Betfair）預測，美國總統大選結果出爐前，線上下注金額將突破4億英鎊（約台幣150億），拜登贏面居高。

(中時新聞網)