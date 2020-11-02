女星李淑楨以電影《魯冰花》中的苦茶妹走紅，更以11歲之姿勇奪金馬獎最佳女配角獎，26歲時和交往不到1年的製作人黃崇家閃婚，不過近來卻傳出兩人早離婚多年，而且李淑楨更在去年已與一名外籍人士結婚。

根據《聯合報》報導，李淑楨與黃崇家因為潛水擦出愛火，正式交往不到1年就結婚，不過如今傳出兩人在2014年就已經離婚，育有的15歲女兒，監護權則歸父親所擁有，離婚原因據悉並沒有第三者介入，單純只是感情變淡，在雙方協議下和平分手，而李淑楨離婚似乎早已經有跡可循，因為在同一年就曾撇下老公和９歲女兒，自己獨遊歐洲17天。

不過最令人震驚的，莫過於李淑楨早在一年多前就梅開二度，對象則是在國外認識的外籍人士，對於懷孕也抱持順其自然的態度，近來李淑楨在拍攝新劇，剛好與前夫在同一家電視台工作，被問到兩人互動是否尷尬？對此李淑楨經紀人表示兩人離婚後並沒有交惡，還是保有良好的互動。

李淑楨年僅4歲就出道，11歲演出電影《魯冰花》走紅，更以此劇勇奪金馬獎最佳女配角獎，2000年接演《阿扁與阿珍》再度爆紅，尤其2017年還以大愛劇《望月》受邀參加首爾國際電影節戲劇大賞（SDA），奪下評審團特別獎。

(中時新聞網)