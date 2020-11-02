72歲資深藝人秦煌縱橫香港戲劇圈44年，演活金庸筆下的老頑童「周伯通」，4度飾演此角色，也讓秦煌成為著名的黃金配角，不過他昨（1日）出席新戲記者會時，秦煌卻因心臟不適，被發現倒在電視台門口，所幸他意識清楚，緊急送醫後並無大礙。

秦煌昨原本要出席新戲《踩過界II》記者會，不過他卻被發現倒在電視台門口，引發現場一片混亂，所幸秦煌意識清楚，4名工作人員趕緊推輪椅，把秦煌推進室內休息，根據《東網》報導，秦煌透露自己是心臟不舒服。

所幸秦煌意識清楚，他原本想繼續參加戲宣傳，還面帶笑容強調，自己沒事，但保險起見，秦煌仍被送醫檢查，他被抬上擔架時，透露自己沒吃早餐，秦煌還不時對外揮手，向為他打氣的民眾致意。

經送醫檢查後，秦煌則再向《東網》表示，自己是因為腳踩錯才跌倒，而照X光後，發現秦煌的肩頭骨有裂開，要住院觀察數天，其餘地方則沒有大礙，秦煌請外界不用擔心。

(中時新聞網)