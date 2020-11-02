24歲馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺，消息一出震驚國際。1日晚間鍾女雙親抵台直奔高雄認屍，鍾女母親控訴，在第一時間時長榮大學完全狀況外，不僅無法解釋事發狀況，她的消息來源全是透過女兒的同學轉達，鍾母甚至上網查詢歸仁區派出所電話，越洋打電話追消息。

女大生雙親於1日晚間自桃園國際機場入境，通過新冠肺炎採檢後，搭乘防疫專車直奔高雄殯儀館認屍，鍾母幾度痛哭失聲，難以接受愛女命喪他鄉，在丈夫的攙扶下，緩慢的步入相驗解剖室，場面哀淒。

而抵台前鍾母接受《東森新聞》的訪問時怒轟，她不能理解校方究竟在顧慮什麼。在28日女兒未返家斷訊期間，鍾母表示她一直和校方講不管有什麼，就直接告訴她，但校方卻跳針回應「人還沒找到、沒有呀」等。

鍾母更指出，若照新聞所報導的情況，警方應該於下午就逮到嫌犯，但鍾母從下午等到晚間，校方卻完全沒有向她傳達這些資訊。而鍾母所能得知有關女兒的消息，全是透過她的朋友所傳達。

愛女在異鄉失去聯繫，校方身為溝通管道卻通通不知情，鍾母人在國外心急如焚，她氣憤地說「我自己上網查歸仁區派出所電話」，她透過警方轉傳的電話號碼，緊抓所有能掌握到女兒近況的方法。

鍾母也表示，甚至在凌晨聽聞女兒遇害時，她也想清楚地了解警方打算如何處置。鍾母對於校方的處理方式，感到十分的不諒解，也透露在來台期間要好好地瞭解校方的作為，鍾父則計畫返回女兒遇害之地，體會女兒當初走在這條路上的心情，參與她人生中最後的日子。

馬國女大生雙親凌晨抵台 母悲痛哭喊「我不要這樣」

(中時新聞網)