2020年ITF台北國際旅展昨（1）日邁入展期第3天，雖然今年因規模縮小致使入場人次明顯減少，但人氣及買氣均逐日提升，國旅需求暢旺帶動參展飯店現場業績不輸往年，其中晶華(2707)、寒舍(2739)及老爺酒店集團均持續締造單日逾千萬元佳績。

主辦單位台灣觀光協會表示，今（2）日為展期最後一日，除了持續舉辦吸睛有趣的精彩活動外，各家業者也將推出展場限定、限時限量特賣的超值商品，住宿券最低1.4折、旅遊行程最低488元起，展場參觀時間將特別延長至下午7點，歡迎民眾把握機會撿便宜。

今年ITF旅展受疫情影響，10月30日首日入場人次僅30,806人次、年減61.68％。在周末假日人潮帶動下，31日周六入場人次提升至46,070人次、11月1日周日再升至51,854人次。累計3日入場人次為128,730人次、年減57.71％。

雖然因缺少往年吸引民眾觀展的國外旅遊及航空機票產品，致使今年ITF旅展入場人次明顯衰退，但邊境管制未解除前的國旅需求持續暢旺，在平均消費額及客單價同步提升帶動下，使參展飯店的住宿及餐飲票券現場買氣不減，表現不遜於往年水準。

寒舍昨（1）日現場業績以1500萬元稱冠，加計首日1300萬元及次日1700萬元，累計3日現場業績已達約4500萬元，加計10月1日開跑的線上旅展、23日於飯店內首度設置的旅展快閃櫃業績，合計業績已突破億元關卡。

寒舍表示，自助餐券仍是國人最愛，寒舍艾美「探索廚房」合計已賣出逾4萬客、台北喜來登「十二廚」亦突破1.6萬客，住宿券則由礁溪寒沐拿下銷售王、已熱賣近3500間。而千元有找、折扣低於6折的優惠餐券詢問度亦高，預期今日業績將攀上另一波高峰。

晶華昨日現場業績則以1400萬元居次，加計首日2000萬元及次日1800萬元，累計3日現場業績已突破5200萬元，稱霸各飯店集團。若加計9月底3天實體快閃旅展業績3100萬元、線上旅展截至10月30日業績已達3000萬元，累計業績已達逾1.13億元。

而全台擁有11處據點的老爺酒店集團，受惠國旅需求暢旺，23日開賣的線上旅展首日即創下3500萬元業績、年增達逾6倍，旅展現場3天業績亦分別達2200萬、1400萬、1380萬元，合計達4980萬元，今年實體加線上旅展業績亦將順利突破億元關卡。

隸屬國建(2501)旗下、集結3品牌7間飯店擴大參展的國泰飯店觀光事業，16日開跑的線上旅展業績迄今表現亮眼，旅展現場3天業績分別為200萬、250萬、350萬元，繳出逐步看漲佳績，其中國泰萬怡酒店昨日業績達75萬元的單日新高。

國泰飯店觀光事業指出，今年祭出下殺18折優惠的全台和逸、慕軒6間聯合住宿券業績年增逾4成，昨日GUSTOSO義大利餐廳餐券熱銷破百張、COZZI Blu自助餐廳餐券熱賣逾800張，現場試吃活動亦帶動30萬元餐券業績，預期今年旅展業績可望突破2000萬元。

此外，旅展現場首日締造1300萬元佳績的台北美福大飯店，3天現場業績已達2550萬元。改採「減少販售品項、增加多元選擇、降低套券門檻」策略的凱撒飯店連鎖，現場3天業績合計亦達1250萬元、以餐券為熱銷大宗，線上旅展則以住宿券銷量勝出。

(時報資訊)