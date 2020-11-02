疫情衝擊全球產業結構、也改變全球產業動態，電聲元件廠美律(2439)邁入45周年，總裁黃朝豊受訪，認為美律在2021年因應疫情所帶來的轉變，會將營運瞄準兩大面向，除持續精進TWS(無線藍芽耳機)技術外，也會將產品結合影音，第一個目標產品鎖定視訊會議，拚2022年進入量產。

2021年來說，黃朝豊表示，疫情對產業帶來改變，包括居家上班、遠距學習等工作型態，帶動企業用耳機需求很強勁，該動能從今年第二季就已經開始，預估會一路延續到明年，另外，因Sony、微軟都將在本月推出新遊戲機PS5、Xbox，也會都會帶動Gaming耳機。

明年美律在產品的規畫上，黃朝豊表示，會主要瞄準兩大方針，首先，就是將TWS(無線藍芽耳機)導入SiP封裝技術，第一個非蘋陣營的產品會在明年第一季或是第二季上市，這也是美律與環旭合作的最大主因，美律負責組裝TWS、環旭則負責SIP製造，讓美律導入SiP封裝技術的TWS可以在最快的時間內上市。

除將SiP導入TWS外，黃朝豊表示，美律也看好不僅是聲音，將看好產品結合影音會是趨勢，第一個目標產品就是視訊會議相關，已經和既有客戶在合作，希望明年有好的結果，預期2021年產品可以Ready、2022年就可以進入量產。規畫中視訊會議影音結合產品，耳機部分由美律負責，通訊相關則會倚重立訊，不僅如此，他也強調，除了立訊和環旭外，在不會影響以前合作夥伴的前提下，美律對任何合作都不會排斥，有可能是供應商、合資、併購等，拚的就是透過結合把餅做大。

黃朝豊表示，美律以往以高階產品居多，但因為美中貿易、新冠肺炎疫情等，造成產業影響，後續會將電商產品線往下做延伸，即會在中低階產品現做更多著墨，且大陸客戶比重會慢慢提升，今年9月已經出貨第一個手機品牌客戶，明年會成長，但中低階產品並不會影響整體毛利率，因為越南廠有空間做出更有競爭力的產品。

在產能規劃上，黃朝豊表示，目前美律的廠區主要有大陸深圳、蘇州、惠州，還有泰國和越南，因應美中貿易站，大陸區產能以往都在做歐美客戶，未來會接更多大陸客戶，也會將歐美客戶移到泰國、越南，其中越南廠成本比較有競爭力，3年內希望把產能衝上占整體的25%。

各廠區來說，蘇州生產微小型喇叭、手機、Pad、掌上型電腦、NB以及耳機等，明年還會做智慧錶；惠州廠則生產企業用、遊戲用耳機；深圳、泰國主要負責歐美客戶訂單；至於越南廠，則是多由惠州廠移轉，當然，各廠區間的轉移，還需要衡量成本、產能、運費，以及各戶需求等做評估。

最後，市場往往會將美律與立訊的關係多所著墨，黃朝豊表示，美律的股東並沒有立訊，只是讓大陸的子公司和立訊聯手，狀透過強強聯手，拿下更多的生意，立訊在生產效率、成本控制等具有優勢，可以讓產品有好的競爭力，讓美律做到以往做不到的生意，也使得過去幾年看到美律在電聲市場得成長。

美律上周末於台中國家歌劇院中劇院舉辦45周年感恩音樂會，除國際知名古典吉他演奏家林家瑋獨奏演出外，更有聽損舞蹈家林珮姍的跨界演出，美律看好迎向下一個45年，醫療保健市場將是下一個成長動能之一，而未來也將在社會公益上擴大範疇。美律2015年成立的美律富聆，與近年來旗下子公司推出的聽力保護耳機，都是為了醫療保健市場做準備，美律指出，在未來美國OTC法案通過後，將可在一般通路購買到助聽器，市場潛力無可限量。

(時報資訊)