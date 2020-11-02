鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)公布2020年第三季合併財報，歸屬母公司稅後淨利37.64億元（人民幣，下同），季增18.64％、年減20.02％，每股盈餘（EPS）0.19元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利88.05億元、年減13.54％，每股盈餘0.44元。

工業富聯第三季合併營收1059.22億元，季增9.65％、年減3.17％。營益率4.05％，優於第二季3.7％、低於去年同期4.95％。歸屬母公司稅後淨利37.64億元，季增18.64％、年減20.02％，每股盈餘0.19元，優於第二季0.16元、低於去年同期0.24元。

累計工業富聯前三季合併營收2825.76億元、年增0.96％，但營益率3.53％、低於去年同期4.04％。歸屬母公司稅後淨利88.05億元、年減13.54％，每股盈餘0.44元，低於去年同期0.52元。

工業富聯表示，隨著新冠肺炎疫情有效防控及經濟有力復甦，第三季營收及獲利均較第二季穩健成長。此外，前三季公司貨幣資金215.97億元、歸屬母公司股東權益950.58億元，分別較去年底增加3.92％、6.47％，財務及資金狀況維持安全穩健。

工業富聯持續加碼科技創新研發，第三季研發費用季增37.18％、前三季年增5.45％，致使營益率表現低於去年同期。扣除非經常性損益的第三季歸屬母公司稅後淨利30.88億元，季減18.42％、年減29.03％，累計前三季為86.73億元、年減9.06％。

工業富聯近期在「穩投資、調結構、擴內需」背景下加碼戰略布局，包括投資淩雲光技術集團、鼎捷軟體等各領域領軍企業，強化硬軟整合和服務能力，並與華潤水泥、大陸中信集團旗下中信控股和中信戴卡成立合資公司，擴充跨行業、跨領域服務平台能力與價值。

同時，工業富聯創新成果也在加速落地，自主研發的高性能雲邊存儲伺服器、室內高性能雲邊伺服器和全球首款室外高性能雲邊伺服器已進入量產階段，全球首款高性能雲邊液冷伺服器已在「ODCC2020開放資料中心峰會」上展示，創新引領產業發展。

工業富聯董事長李軍旗表示，在以中國大陸巿場大循環為主體、海內外雙迴圈相互促進的新發展格局下，工業富聯將在「智慧製造＋工業互聯網」向下紮根與向上生長並行，持續突破關鍵環節技術，以加快打造新型產業生態。

(時報資訊)