測試大廠京元電(2449) 受華為禁令生效、委外試單需求減少影響，2020年第三季稅後獲利高檔「雙降」，每股盈餘（EPS）0.79元。不過，累計前三季稅後淨利仍年增達45％、續創同期新高，每股盈餘2.41元、亦續創近16年同期高點。

京元電第三季合併營收73.62億元，雖月減3.86％、仍年增4.56％，改寫歷史次高。惟毛利率27.03％、營益率15.47％，低於第二季30.69％、20.07％及去年同期30.97％、19.78％，降至近5季低點，本業表現旺季不旺。

受本業營運動能轉弱影響，京元電第三季業外雖受惠匯兌收益顯著由虧轉盈，歸屬母公司稅後淨利9.62億元，季減11.45％、年減7.97％，每股盈餘0.79元，低於第二季0.89元及去年同期0.86元。

不過，京元電累計前三季合併營收220.22億元、年增19.74％，創同期新高。毛利率28.94％、營益率17.91％，雙創近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利29.43億元、年增達45％，亦創同期新高，每股盈餘2.41元、續創近16年同期高點。

法人指出，華為海思過往貢獻京元電單季營收約15～20％，禁令生效後對後段封測廠釋單量減少，使京元電營運造成衝擊。不過，由於華為以外手機廠為搶占市場，帶動拉貨動能轉強，在其他測試訂單需求持穩下，使京元電第三季營運高檔有撐，表現符合預期。

展望後市，法人原預期新增訂單無法完全填補華為海思缺口，將使第四季營收季減高個位數百分比。但其他手機業者為搶占市場，紛紛擴大採購5G手機相關晶片，配合筆電、平板、網通、醫療等晶片測試訂單續增，有效填補相關測試產能缺口。

由於5G智慧型手機相關晶片的測試需求優於預期，加上5G基地台及數據中心的建置需求續強，相關測試訂單維持穩定，使京元電稼動率下滑幅度優於預期。法人對此修正京元電營運展望，預期第四季營收僅較第三季小幅下滑，看好明年上半年有望止跌回穩。

(時報資訊)