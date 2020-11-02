美律(2439)第三季營運點火，營收衝上百億元大關，每股賺3.6元，展望第四季，總裁黃朝豊預估，單季營收會大幅成長，有機會回到2018年第單季營收水準、甚至超越，續勢挑戰力勢新高。

美律第三季營收衝上百億元大關、達101.16億元，年增加0.35%、季成長57%，美律第三季因電競耳機需求強勁，加上三個新的TWS(無線藍芽耳機)產品、一個新的睡眠耳機及手機用揚聲器新品開始量產出貨，帶動整體營收上揚。

美律第三季稅後獲利3.92億元，季增加31.78%、年減少55.54%，單季獲利1.9元；累積前三季獲利為7.31億元，年減64.58%，單季每股獲利為3.6元。

美律9月營收49.64億元，月增加86.6%，也比去年同期大增近四成，創下歷史新高紀錄。

美律第三季毛利率為12.37%，毛利率較第二季下滑主要是因為TWS新品9月開始量產出貨，量產初期良率及效率較低，加上該產品開發時程很久，先期投入之大量成本在量產時一次認列，導致毛利較低，這情形可望於第四季獲得明顯改善，再者，大陸手機客戶的TWS因為是第一個案子，產線的良效率及成本控制還不到位，未來應該可以改善，還有就是新台幣升值以及服務性收入較上季減少。

美律第三季娛樂頭戴式耳機營收占比72%、揚聲器占比25%、其他3%；以產品線來說，第三季美律娛樂頭戴式耳機營收季增加70%、年增加26%，第三季比上一季及去年同期大幅成長，成長來自企業用耳機需求的上升、TWS新產品的出貨、Gaming耳機需求的上升。揚聲器第三季營季增加39%、年減少39%，符合第三季將較第二季大幅成長但較去年同期衰退的預期，主要是手機用揚聲器新品已經開始進入量產出貨階段，但今年手機揚聲器大量出貨的時間比去年晚一點，故手機揚聲器出貨量比去年同期減少許多。

展望第四季，黃朝豊表示，看好美律單季營收會大幅成長，美律在9月營收已經創下新高，惟他也點出，第四季唯一的問題就是缺料的不確定性，由於半導體產能吃緊 恐會影響到出貨，預估第四季有機會回到2018年第單季營收水準、甚至超過，當時美律單季營收133.89億元、為歷史新高，也就是說，美律第四季營收將挑戰歷史新高。

以第四季各品項表現來說，娛樂產品相較第三季會有雙位數成長、相較去年同期會有倍數成長，至於揚聲器部分，由於品牌新手機帶動下，揚聲器出貨會有大幅度成長，但相較去年同期仍會微幅下滑。

對於晶圓缺貨，美律也會朝向備料、買現貨，或是把未來的訂單提前下單的採購手法來應對。

(時報資訊)