上周五在美財政刺激新方案的談判破裂，新冠肺炎確診人數飆升，VIX 恐慌指數居高不下，蘋果領跌，Twitter 暴跌逾 20%；終場美股四大指數跌幅介於-0.59~-2.45%；蘋果-5.60%；台積電ADR-1.20%；聯電ADR-2.57 %。

上週五台股以小跌開出後，又受到美股電子期跌幅擴大下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌116.57點的12,546.34點作收，跌幅0.92%，成交量1,987.99億元。三大法人合計賣超273.31億元：外資賣超222.13億元、投信賣超2.81億元、自營商賣超48.37億元。

台股價跌量增，持續整理的格局， 技術指標：KD在10/27出現死亡交叉，上周五K、D持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

指數在上周四跳空跌破季線，上周五持續修正，且價跌量增之下，投資人退場觀望氣氛濃厚，下檔短撐恐下看半年線，留意何時帶量縮腳K線的反轉信號出現，再來逢低擇優布局為宜。

(時報資訊)