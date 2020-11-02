長榮大學大馬籍鍾姓女大生遭擄人殺害棄屍，不僅震驚台灣社會，也引發馬來西亞輿論界負面的譁然。兩性專家黃越綏表示，防不勝防的各種殘不忍睹的社會事件，正衝撃和威脅著一般善良守法的公民之生存安全，「頗受爭議的同婚都可以公投通過，為什麼鞭刑會通不過？」呼籲立委們應撥亂反正，不要讓台灣成為受害者家屬眼中的垃圾島。

黃越綏在臉書表示，台南長榮大學馬來西亞籍女學生，在校外被強姦勒死棄屍，即使事後警察局長及分局長均被調職，校長也鞠躬道歉，甚至連蔡總統都透過發言人公開致歉，但對於逝者父母而言，既非遲來的正義更於事無補。

1998年，黃越綏曾和王幸男立委共同召開記者會，有鑒於社會風氣的日漸敗壞，希望法務部能對於強姦犯、販毒犯、慣盜犯、殺人犯這4種罪犯給予注射性的閹割或鞭刑。當時的法務部長陳定南並未反對，立委簽署也過半，但可惜最後仍然不了了之。

馬英九擔任法務部長期間，把假釋犯的服獄刑期由1/2，縮短為1/3，並於2009年總統任內簽署聯合國廢除死刑的公約。黃越綏說，所謂浪子回頭金不換，給予更生人可以教化的機會，本是文明社會的進步，無可厚非，但日益嚴重的犯罪行為，不但已組織化、集團化，甚至跨國合作，尤其在高科技的影響下，網路已成為犯罪的屏障，各種光怪陸離的現象和極端偏頗的想法，彷如注點滴般在社會邊緣化人的腦袋裡發酵。

「頗受爭議的同婚都可以公投通過，為什麼鞭刑會通不過？」黃越綏呼籲立委，該是撥亂反正的時候了，不要因虛假的文明和矯情的慈悲，造成比比皆是的親痛仇快，不但讓台灣變成受害者家屬眼中的垃圾島，更是永遠安慰不了那些難以數計的無辜和寃死的亡魂。

￼近日內發生了台南長榮大學，馬來西亞籍女學生在校外被強姦勒死棄屍的不幸事件。不但震驚了社會，更引起馬來西亞輿論界負面的譁然。 即使事後，局長及分局長均被調職，長榮大學的李校長也鞠躬道歉，甚至連蔡總統都透過發言人公開致歉，￼但對於逝者的父母親... 由黃越綏發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)