大同公司今召開董事會改選董監事，外界預料董事長林郭文艷將下台，但她日前遭旗下華映工會告發她與丈夫前華映董事長林蔚山、前總經理林盛昌涉嫌《證交法》特別背信等罪，獲台北地檢署不起訴，案經台灣高檢署駁回再議，林郭文艷3人獲不起訴確定。

不過，北檢懷疑，林郭文艷等人為讓華映在大陸上市，隱匿利空重大訊息，另依《證交法》財報不實罪起訴林郭文艷、林蔚山、林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成5人。台北地院上周首度開庭傳喚林郭文艷等人說明。

大同旗下面板廠中華映管，去年下市破產，積欠員工12億元的薪資、資遣費和退休金，事後勞動部墊付近8億元。今年2月，華映工會赴北檢指控大同與前華映高層涉隱匿重大利空訊息，損害華映利益，告發林郭文艷、林蔚山等人涉嫌《證交法》特別背信、財報不實、不合營業常規罪。另金管會也將華映案移送偵辦。

北檢分案偵辦後，8月偵結起訴林郭文艷5人，至於林郭文艷、林蔚山、林盛昌3人涉嫌違反《證交法》特別背信等罪部分，檢方認為，林郭文艷等人為使收購案順利，並讓大陸華映能在大陸掛牌上市，因此簽署承諾書，難認有故意損害台灣華映利益，認定罪嫌不足，予不起訴處分。

北檢不起訴林郭文艷3人後，依職權送台灣高檢署再議，高檢署審核認為再議無理由，予以駁回，因此林郭文艷3人獲不起訴確定。

此外，大同股東不滿大同子公司福華電子前年狂賣1.3萬張大同股票，告發福華電子董事長林蔚山、董事林郭文艷10人違反《證交法》，另獲北檢不起訴，目前該案仍由高檢署再議審核中。

(中時 )