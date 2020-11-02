美國總統大選11月3日正式投票，全世界都在關注川普以及拜登，究竟最後誰能夠當選，而台灣因為夾在美中之間，這場大選對海峽之間的和平影響相當大；目前川普的民調數字都相當不樂觀，國內學者憂心，因川普曾放話，就算敗選恐怕也不會輕易交出政權，讓美國大選的結果埋下未爆彈。

前國安會副秘書長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因10月31日在「美國總統大選的政治風險與潛在法律爭議」座談會中曾提到，目前台海和平有賴於美國的強大影響力，美國也是民進黨政府的靠山，但是目前民進黨單邊押寶共和黨的川普，如今川普聲勢低落，落選的風險相當大，而川普更是在選前就放話如果落選將會做出一切的「反擊手段」，這根本就是在預告美國在選後會出現一段時間的「混亂期」。

何思因指出，川普有三種方式可以「反敗為勝」，第一是拒絕認輸，採取一切手段阻撓政府權力轉移；第二為司法戰，提出訴訟設法讓選舉翻盤；第三則是質疑選舉的根基：「選舉人團制度」，製造計票危機讓美國的選舉制度遭到懷疑，進而推翻選舉。

何思因認為，不管川普用出甚麼手段，最後美國都將陷入一段時間的混亂期，這段時間的美國中樞機構將群龍無首，台灣恐怕會短暫失去美國這個最大的靠山，此時若大陸有甚麼動作，恐怕會難以進行反應。

(中時新聞網)