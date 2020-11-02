國民黨立委吳怡玎質疑萊豬進口後恐衍生食安隱憂，遭台下的民進黨立委邱議瑩嗆「那就不要吃啊」，更直言知道問題還每天吃，腦子壞掉啊！傲慢態度引發國民黨台北市議員游淑慧大酸，邱議瑩真是說得好啊！更感嘆「唉，不要期待無腦立委有水準、有腦子。陳時中應該送邱議瑩吃了會聰明的豬睪丸」。

萊豬明年元旦將進入台灣市場，立法院目前正在審議此案。吳怡玎憂心，弱勢及病患吃到萊豬再製品而受害。不料，邱議瑩竟在台下嗆聲，「那不要吃啊」！甚至表示「知道有萊劑還每天吃，腦子壞掉嗎」？。綠委如此毫無同理心的說法，網友憤慨反批，那就不要進萊豬啊，可以嗎？

對此，游淑慧在臉書發文表示，「邱議瑩說：知道有萊劑還每天吃 腦子壞掉嗎」？真是說的好啊！知道有萊劑，還開放進口， 是腦子壞了嗎？知道萊劑有問題，還硬去護航， 是腦子壞了嗎？知道全世界大部分國家都禁萊劑，我們還要歡迎， 是腦子壞掉嗎？

游淑慧直言，說要用萊豬換國際地位，是腦子壞掉了嗎？保護台灣豬，不能用萊劑，卻要台灣人去吃外國萊豬，是腦子壞掉了嗎？一邊開放萊豬進口，一邊又叫人不要吃，是腦子壞了嗎？到底是誰腦子壞了？游淑慧文末感嘆，「唉，不要期待無腦立委有水準、有腦子。陳時中應該送邱議瑩吃了會聰明的豬睪丸」。

(中時新聞網)