紐約洋基對於打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)終於有動作了，他們本周開出「合格報價」1890萬美元請他多留一年。換成在平時，勒瑪修絕不會接受，但今年各隊因疫情荷包大縮水，季外自由市場前途難測，勒瑪修可能考慮屈就，明年打完再尋求大合約。

勒瑪修雖然厲害，他加盟洋基之前都沒有拿到千萬年薪，洋基兩年2400萬美元已經是他拿過的最高價。兩年下來他證明自己比洋基全隊的打者都猛，還能守備一壘、二壘(3次金手套)、三壘。如果勒瑪修拒絕報價，簽下他的新東家就必須交出1個選秀權補償給洋基。

合格報價自2012年開始實施，球團只會給很強的球星報價，接受比率通常不高。目前除了勒瑪修，還有太空人史普林格(George Springer)、費城人捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、紅人投手包爾(Trevor Bauer)、大都會投手史卓曼(Marcus Stroman)、巨人投手高斯曼(Kevin Gausman)。

另一方面，紅襪馬丁尼茲(J.D. Martinez)的運氣較好，他的5年1.1億美元合約還沒走完，未來兩年各有1935萬美元，並且握有逃脫的主動權。馬丁尼茲抱怨疫情影響他的練習，本季打擊率跌到0.213，要交易他也非易事。

(中時新聞網)