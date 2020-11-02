CLOSING TIME!! Amazing stat 💜💛👑 https://t.co/qYVnbuGXGB — LeBron James (@KingJames) November 1, 2020

洛杉磯湖人2日貼出一項上季完成的恐怖里程碑，那就是只要湖人上季帶著領先優勢進入第4節的話，戰績是完美的57勝0敗，更是全聯盟唯一可以做到這點的球隊，讓「小皇帝」詹姆斯不禁分享回應，「決戰時刻！太令人震驚的數據。」

也難怪連詹姆斯自己都如此驚訝，畢竟這項完美數據代表的意義，就是湖人末節打得有多好，更可完美守住比賽勝利，畢竟依照湖人總教練佛格的調度模式，詹姆斯或安東尼戴維斯末節通常都會打很多時間，也讓對手想要反撲難度很高。

只是目前NBA陷入不知何時開打的窘境，不管是今年12月23日，或在明年1月18日以後，詹姆斯都即將迎來自己36歲生日，勢必沒有辦法再跟以往一樣在例行賽打那麼多時間，屆時佛格或可考慮讓他負荷管理，也就是多讓他輪休。

所以跟詹姆斯關係不錯的前美國總統歐巴馬就開玩笑表示，「下個球季讓安東尼戴維斯來負責全部的工作，畢竟他還很年輕，就讓他多打一點。」詹皇也馬上回應，「是的，這就是我們得到他的目的，哈哈！」就看詹皇能否真的做到吧。

(中時 )