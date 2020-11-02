情侶分手也要付「分手費」？大陸一名結婚半年的林姓人妻，發現李姓丈夫陸陸續續匯給吳姓前女友多筆「分手費」，加起來共550萬元人民幣（約2347萬元新台幣），氣的跑到對方公司大鬧，還一狀告上法院。

據《澎湃新聞》報導，李男事後向妻子坦承，因為前女友不停對他死纏爛打，要求他付「分手費」，為了不影響與林女的婚姻狀況，才決定給她錢。

林女得知後，除要丈夫與前女友斷絕往來，還跑到吳女工作的公司鬧場，沒想丈夫仍持續匯款給吳女，且一次就匯了50萬元人民幣（約213萬元新台幣），林女得知氣的對吳女提告。

吳女出庭時辯稱，自己與李男熱戀多年，本來已經論及婚嫁，卻因林女的介入而分手，李男感到虧欠，主動提出用金錢來補償她，堅稱這筆「分手費」是李男自願給的。

法院審理後認為，李男婚後未經妻子同意，多次付給前女友分手費，已損害林女對夫妻共享財產的權益，因而判決吳女要歸還給林女共200萬元人民幣（約853萬元新台幣）。

(中時新聞網)