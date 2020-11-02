美國民主黨總統候選人拜登。

美國總統大選將在11月3日正式投票，全世界都在關注川普以及拜登之間的競爭，究竟最後是誰能夠當上下一屆美國總統，而台灣因為夾在美中之間，這場大選對海峽之間的和平影響相當大；而因為過去蔡英文政府與川普政府的互動相當密切，讓外界認為是「單邊押寶」，目前川普低迷的選情恐怕會對未來台美關係造成影響。

目前美國總統川普的選情相當低迷，在民調上都落後給民主黨候選人拜登，而近來華盛頓郵報（The Washington Post）報導指出，兩名知情人士表示，在今年蔡英文總統於520就職典禮上，我方剪輯美國各界人士賀詞時，將民主黨議員的賀詞刪減，並強調眾議員游賀（Ted Yoho）等共和黨籍的篇幅，不過一名知情人士表示，台官員已向民主黨致歉。

據聯合新聞網報導，這起事件讓外界對於「民進黨單方面押寶共和黨川普」的形象更加深刻，對此，民進黨駐美辦公室主任彭光理否認這個說法，他表示蔡英文曾在2011年以及2015年身為總統候選人時訪問過美國，並且深刻理解到民主黨以及共和黨的支持都至關重要，蔡也對這些支持相當感激，並且會與下一任勝選的美國政府進行合作。

彭光理指出，台灣不會對美國的政府預設立場，而拜登投書「世界日報」的文章也提到台灣，表示美國在該區域的政策包括深化與台灣的關係，相信未來若是拜登成為美國的總統，友台的態度不會改變。

(中時新聞網)