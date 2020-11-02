就算「飛人」喬丹當年可說無所不能，說他可在當今NBA場均60分也太扯了！身為喬丹的前經紀人大衛法爾克日前受訪時表示，「我曾公開說過這個觀點，假如喬丹現在在NBA打球，絕對可以平均每場拿到60分，甚至命中率達7成5。」

「我不認為當今NBA的球員天賦，可以跟喬丹當年打球的年代相提並論，」大衛法爾克表示，「假如你問我現今聯盟內有多少超級球星，我可能回答4到5個，但在喬丹的年代，你跟我提出同樣的問題，我應該會回答至少25個超級球星。」

甚至最近吵得很凶的史上最強話題，大衛法爾克的想法也跟部分人不太一樣，「在我看來，最接近喬丹的球員應該是布萊恩，這要從他的比賽強度，以及運動能力、對勝利的渴望等方面來看。和喬丹一樣，布萊恩把整個生涯都獻給1隊。」

至於喬丹自己說過無法認同的抱團文化，大衛法爾克認為喬丹永遠不會有興趣跟其他球星同隊打球，「如果你明天問喬丹，是否願意跟大鳥伯德或魔術強生聯手？他會看著你且說，這沒有可能，就算他很愛那些傢伙，卻只想每晚擊敗他們。」

(中時 )