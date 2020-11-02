11月3日是美國大選最後投票日，淡江大學外交及國際關係學程講師黃裕鈞預測最終選舉人票數，民主黨候選人拜登將拿下340張票，大贏現任總統川普的140張票，拜登當選機會非常大。

美國總統大選即將進入最後階段，川普與拜登在各個搖擺州的造勢活動也越加激烈，為了搶下每一張選票、拿下搖擺州，兩位主要候選人使出渾身解數在廣大的美國各州奔走。

對於大選結果，黃裕鈞接受港媒《中評網》採訪時表示，全美共有538張選舉人票，他認為拜登應可以拿下340票，特朗普140票左右。依照過去觀察，如果共和黨沒有拿下佛羅里達州，對手應該都會勝選。而這次搖擺州的民調，除了印地安納州外，拜登都是小幅領先川普。

至於此次民調是否準確問題，黃裕鈞指出，雖不能排除機構效應，或是川普支持者表態率低的問題，但這次美國機構為了避免重蹈2016年的覆轍，民調最終都會加權，因此，拜登當選可能性幾乎99.9%。

黃裕鈞認為，不管是川普還是拜登當選，美國都會持續抗中路線，但是會降溫，即便是川普連任，川普也會降低抗中力度，但是防堵策略不會少。而民主黨過去就不喜歡衝突性，比較喜歡採取預防性對抗，軍事上的手段強度較不大。

(中時新聞網)