美信半導體（Maxim Integrated Products）宣布推出健康感測器平台3.0（HSP 3.0），將開發時間縮短至少6個月。該款可直接佩戴的腕戴式參考設計型號為MAXREFDES104#，用於監測血氧（SpO2）、心電圖（ECG）、心率、體溫和運動。其演算法提供心率（HR）、心率變異（HRV）、呼吸率（RR）、血氧飽和度（SpO2）、體溫、睡眠品質和壓力水準等臨床級資訊。該參考設計使可穿戴產品設計師能夠立即開始資料收集，與從零開始設計這些設備相比，至少節省6個月的時間。HSP 3.0採用腕戴式設計，也適用於其他乾電極（Dry Electrode）形式的設備，例如胸貼和智慧戒指。

與其業界領先的上一代產品相比，HSP 3.0在整合ECG方案中增加了光學SpO2測量和乾電極測量能力。因此，該平臺可以使終端方案監測心臟和呼吸問題，用於管理慢性阻塞性肺疾病（COPD）、傳染病例如COVID-19、睡眠窒息症和動脈纖顫（AFib）等疾病。與其上一代產品相比，這款參考設計體積縮小了40％，採用升級版微控制器、電源、安全管理和檢測IC。參考設計包括完整的光學和電極設計，結合所提供的演算法，可以滿足臨床級測量要求。

Maxim Integrated是可穿戴醫療健康和遠端病人監控技術領域的引領者，支援個性化醫療健康產品設計，協助使用者實現更好的預測性和預防性方案。醫療專家和最終用戶正在使用這些可穿戴方案提供的豐富資訊，能夠更加主動地管理慢性疾病、診斷COVID-19等急性病，還可以改善預防保健護理和整體健康狀況。隨著可穿戴設備中包含的檢測方式越來越多，設備開發人員能夠充分利用多測量方法的優勢，為用戶提供更準確有效的解決方案。

HSP 3.0或MAXREFDES104#包括以下感測器、電源管理、微控制器和演算法產品。MAX86176雜訊最低的光學光電容積脈搏波法（PPG）和電學ECG模擬前端（AFE），提供110dB訊噪比（SNR），從而增加SpO2飽和度檢測能力；共模抑制比（CMRR）大於110dB，以支援乾電極ECG應用。

MAX20360高度整合的電池和電源管理IC，優化用於先進的體戴式健康檢測設備。器件包括Maxim Integrated的高精度ModelGauge m5 EZ電量計、精緻的觸覺驅動器，以及獨特的低雜訊升/降壓轉換器，最大程度提高SNR、降低光學生物檢測所需功耗。

MAX32666支援藍牙功能的超低功耗微控制器，包含兩個Arm Cortex-M4F核和附加SmartDMA，後者允許獨立運行BLE堆疊，使兩個主核用於運行主要任務。此外，微控制器整合完整的安全套件和記憶體改錯碼（ECC），大幅提高系統可靠性。

MAX32670超低功耗微控制器，專用於Maxim Integrated領先的脈搏率、SpO2、HRV、呼吸率、睡眠品質監測和壓力監測演算法支援。微控制器可配置為感測器集中器（支援硬體和演算法）或演算法集中器（支援多種演算法）。MAX32670無縫支援客戶所需的感測器功能，包括管理MAX86176 PPG和ECG感測器AFE，並為外部提供原始或計算得到的資料。

MAX30208低功耗、高精度數位溫度感測器，採用2mm x 2mm小型封裝。器件的工作電流比同等競爭器件低64％。器件讀取封裝頂部的溫度，可安裝在軟電纜或PCB上，使其很容易設計到可穿戴設備中。MAX30208的精度為0.1°C，滿足臨床溫度要求。

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