記憶體模組廠十銓科技（Team Group Inc.）於1997年4月在台設立，至今已滿23年，公司營運日漸茁壯，並創下「全球第七大、亞太前三大之記憶體模組廠」之經營規模，2019年1月14日成功掛牌上市。一路上以專業的研發能力、優良的產品品質、快速的生產效率及完善的售後服務經營品牌。董事長夏澹寧以其卓越的領導，獲得優良企業品牌的榮譽，榮獲「109年中華民國優良商人」獎。

第74屆商人節暨「金商獎」於10月30日假台北福華大飯店舉辦，董事長夏澹寧以業績輝煌和表現卓越光榮膺選，從各國內工商企業傑出經營者中脫穎而出，全國僅15位獲獎者接受經濟部部長及商總理事長頒獎表揚，帶給十銓企業形象最高殊榮，再度獲國家級高度肯定。

十銓憑藉著專業經營團隊，持續深耕全球市場、落實品牌推廣，產品也屢次獲國際性設計大獎，在全世界都有好口碑，並重視員工與組織同步成長，公司宗旨「用人愛才、惜才、育才」，讓人才留居台灣，鼓勵員工不斷地自我增值及學習，定期進行內部及外部教育訓練，不定期舉辦活動，提升團隊凝聚力和合作精神，締造優良企業文化。

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