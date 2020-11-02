Google近日宣布新的解決方案，協助企業與組織使用Chrome OS轉向雲端技術，其中包括 Parallels Desktop for Chromebook Enterprise。

這項全新功能可以在沒有網路連線的情況，透過Chrome OS本機端即可快速存取功能完整的Windows應用程式，如Microsoft Office。Parallels Desktop for Chromebook Enterprise只透過內含英特爾Intel Core處理器的Chromebook提供，包括 HP Pro c640 Chromebook Enterprise、HP Elite c1030 Chromebook Enterprise 和即將上市的 HP Chromebox Enterprise G3，這幾款Chromebook筆電都搭載Intel Core i5或Core i7 處理器。

今日，企業比以往任何時候都更支持雲端優先的資訊科技策略，以支援分散各地、在家中、辦公室或親臨現場的員工。在最近的一項全球調查中，HP發現有75％的受訪企業正考慮在未來兩年內擴大Chrome Enterprise的應用範圍，這點並不讓人驚訝，因為73％的資訊科技決策者同意Chromebook對終端用戶具有吸引力。

員工可以獲得適當的工具，資訊科技部門則可以進行適當的管控，從Google Admin控制台中選擇哪些使用者擁有存取權限，並直接透過Parallels Desktop基礎建設部署應用程式，創造具生產力且無縫的員工體驗。當暫時離開工作，Parallels Desktop會在背景暫停，以確保您可以在重新開啟時，從上次中斷的地方接續做起。

(工商 )