英特爾宣布推出專為輕薄型筆記型電腦所設計的Intel Iris Xe MAX獨立繪圖晶片，即日起透過合作夥伴銷售。Iris Xe MAX採用第11代Intel Core筆記型處理器中用於Iris Xe繪圖核心的相同Xe-LP微架構，是英特爾第一個基於Xe的獨立繪圖處理器（GPU），並且是英特爾進入獨立繪圖晶片市場策略的一部份。

英特爾表示，Iris Xe MAX平台將Intel Deep Link技術作為Intel Adaptix一部份並支援PCIe Gen 4，滿足了輕薄筆記型電腦對內容創造效能的新興需求。包括宏碁、華碩、戴爾等OEM廠已推出首批搭載英特爾第11代Core行動處理器、Intel Iris Xe MAX繪圖晶片及Intel Deep Link技術的筆電。

英特爾副總裁Roger Chandler表示，英特爾著手重新定義獨立繪圖晶片在輕薄型筆記型電腦中扮演的角色，並滿足越來越多創作者期望更高可攜性的需求。Iris Xe MAX繪圖晶片和Intel Deep Link技術是絕佳的範例，英特爾於計劃實踐可擴展Xe路線圖的同時，亦展現未來為市場帶來的平台級創新。

英特爾已於架構日期間發布Xe架構繪圖晶片技藍圖。透過第11代Core行動處理器與內建的Intel Iris Xe繪圖核心，並與Intel Iris Xe MAX獨立繪圖晶片相互搭配，英特爾得以延續其平台創新和領導地位以提供新的體驗，為開發人員提供更開放和通用的軟體架構，並簡化驅動程式發佈和客戶驗證。

此次同步發布的Intel Deep Link技術透過一個通用的軟體架構整合了多個處理引擎，為PC帶來了新的功能和更佳的效能，透過中央處理器（CPU）效能的最大化，提升人工智慧（AI）的創作效能。其中，附加的AI功能允許在兩個GPU上同時進行推理和渲染（rendering），以加速內容創造工作負載。透過超編碼（Hyper Encoding）在每個GPU中結合編碼引擎，從而縮短影片渲染以供查看或共享的時間。

與搭載第三方繪圖晶片的同級筆記型電腦相比，搭配Iris Xe MAX繪圖晶片的第11代Core筆記型電腦處理器可提供快7倍的AI創作速度，其Hyper Encoding編碼速度比高階桌上型電腦顯卡快1.78倍。此外，與第三方獨立顯卡搭配使用的輕薄型筆電很少會對CPU進行最佳化，Deep Link的動態電源共享功能在獨立顯卡閒置時，將所有電力和溫度資源均提供給CPU，當創作者嘗試執行最終算圖等長時間工作時，CPU效能可提升多達20％。

(工商 )