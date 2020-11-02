台股10月30日全體上市公司總市值為38兆2,464.35億元，較前周五（10月23日）總市值減少1兆613.84億元，周減幅為2.70％。大展投顧本周看好五大題材類股，包含：蘋果概念股、生技股、海運股、自行車股、被動元件股等，預期本周指數在12,144-12,760點區間震盪。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：

1.美國總統大選即將登場，拜登民調領先，若親中的拜登若當選，市場預期貿易戰、科技戰、制裁的強度將會減緩，有利全球恢復秩序；且拜登提出擴大財政支出及發展新能源，長期有利原物料族群及新能源。

2.中國大陸第四季樂觀，雙11購物節將開跑；易綱表示，中國今年經濟增長可保二；發改委表示，今年汽車銷量有機會接近去年水準，中國大陸下半年經濟復甦，有利全球經濟。

3.美國GDP因疫情在第2季暴跌31.7％後，於第3季現有史以來最快速增長，年化季增率高達33.1％。

(工商 )