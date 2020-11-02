據亞系投資銀行投計，2021年新興國家將繼續維持高政府債務、高財政赤字的狀況。而大姆哥投顧長期追蹤的主要新興5國中（印度、印尼、巴西、墨西哥、俄羅斯）裡面，巴西的赤字問題最為嚴重，其次是印度、印尼，墨西哥赤字相對較少，而俄羅斯則最為健康。

大姆哥投顧分析，巴西可能存在短線波段交易的空間，但以長期配置而言仍不建議在該國家做過多曝險。高盛透過統計分析各貨幣對疫苗發展及經濟表現的敏感度，發現在樂觀情境下，巴西里爾的表現空間最大。巴西里爾已經跌回到疫情水準，因此可能存在短線反彈的機會。不過大姆哥投顧認為，巴西的財政赤字問題最為嚴重，萬一經濟復甦弱於預期，將導致巴西里爾表現持續落後，甚至單獨走貶，因此在資產配置上並不偏好巴西。

相較而言，俄羅斯可能是較佳的投資對象。第一，俄羅斯盧布和巴西里爾一樣，都已經跌回到疫情水準附近，且其對經濟表現的正相關性也高，以跌深期待反彈的角度去持有尚屬合理。第二，俄羅斯的疫情控管相對良好，因此不須大額舉債，財政赤字問題極小，基本面較佳。不過，投資俄羅斯須留意拜登 (Biden) 當選美國總統帶來的地緣政治風險。眾所周知，拜登一向佈掩蓋其反俄態度，未來美、俄之間勢必有各種摩擦。當前疫情及經濟問題屬於各國優先面對事項，其次則是美、中問題，俄羅斯問題的處理順序相對較後。即使拜登對俄羅斯態度強硬，短期內要祭出實質手段來打壓俄羅斯的機會也不高。

(時報資訊)